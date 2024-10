Belén Esteban preocupa al hablar sobre Irene Rosales: 'Me da mucha pena'

En el programa Ni que fuéramos, se desató una tormenta mediática tras la difusión de una posible infidelidad de Kiko Rivera hacia Irene Rosales. El programa de hoy ha arrancado con una fuerte expectativa entre los espectadores, ya que se había anunciado que Tamara, supuesta amante del DJ, hablaría en directo para dar más detalles. Belén Esteban ha expresado su opinión, preocupando profundamente a la audiencia al hablar de Irene Rosales y al expresar que: "Me da mucha pena".

La noticia ha generado una gran repercusión y, como era de esperar, no ha pasado desapercibida en el plató. Según las informaciones reveladas, Tamara envió al programa las pruebas que demostrarían la veracidad de sus afirmaciones. Este explosivo testimonio ha hecho que los focos se centren nuevamente en la vida personal del hijo de Isabel Pantoja.

María Patiño, presente en el debate entre los colaboradores, fue la primera en dar pie al tema con una frase contundente que reflejaba su decepción. "La noticia de Kiko Rivera... Pensábamos que había cambiado de vida, pero según esta chica, continúa manteniendo relaciones íntimas con otras mujeres", expresó María.

Belén Esteban confiesa que ha coincidido con Irene y Kiko en varias ocasiones

Belén Esteban tomó la palabra para expresar su propio asombro ante esta situación. "Mira, María, yo te voy a decir una cosa... Yo me he sorprendido mucho porque yo sí que he estado con Kiko en eventos y lo he visto muy centrado", confesó Belén.

Pero lo que realmente conmocionó a los espectadores fue cuando Belén se refirió a Irene Rosales, mostrando una preocupación genuina por la situación emocional que podría estar atravesando. "He estado con Irene en la baby shower de Anabel hace poco y a mí me ha sorprendido un montón la noticia", confesó Belén. Dejando entrever que, para ella, la pareja había alcanzado un momento de estabilidad que hacía aún más dolorosa esta nueva crisis.

La colaboradora de televisión confiesa qué siente hacía Irene Rosales

Visiblemente afectada, Belén continuó compartiendo sus pensamientos sobre Irene, dejando claro que la esposa de Kiko siempre había sido un ejemplo de lealtad y apoyo incondicional para él. "Me da mucha pena que Irene le haya dado tantas oportunidades...", confiesa Esteban.

"Pensábamos ya que había sentado la cabeza y hemos visto que una vez más se la ha jugado", añadió Belén. Estas declaraciones resonaron entre el público, que no tardó en expresar su preocupación por el estado emocional de Irene.

Las palabras de Belén han generado una gran inquietud no solo entre los seguidores del programa, sino también entre aquellos que han seguido de cerca la relación de Irene y Kiko. Muchos se preguntan cómo reaccionará Irene ante estas acusaciones, dado que en otras ocasiones ha defendido públicamente a su marido ante rumores similares. Sin embargo, la gravedad de esta nueva situación, respaldada por las pruebas que Tamara dice poseer, podría significar un punto de inflexión para la pareja.