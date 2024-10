Eva González, dos años después de romper con Cayetano Rivera: 'Nuevas oportunidades'

Eva González ha vuelto a las redes sociales para dejar constancia de en qué momento de su vida se encuentra. Dos años después de romper su relación con Cayetano Rivera, la presentadora de La Voz ha compartido cómo se siente.

"Octubre, paz, nuevas oportunidades, buena actitud y un poco de suerte", ha compartido en su muro. Una frase firmada por Rubio José que la andaluza ha querido hacer suya.

Eva ha retomado hace escasas semanas su trabajo como presentadora en el citado espacio de Atresmedia por el que fichó en 2019. Lejos queda ya el tiempo de descanso en el que tuvo ocasión de disfrutar con su hijo.

Eva González no ha seguido el ejemplo de su ex al encontrar de nuevo pareja

En una reciente entrevista, la ex de Cayetano Rivera reconocía que tiene intención en esta nueva temporada de acudir al gimnasio. "Tengo la espalda fatal. Ahora en octubre me apuntaré, pero veré lo que duro", aseguraba sin tener muy claro si conseguiría su propósito.

Una decisión que está la línea de la frase compartida en su perfil de Instagram. Eva, que lleva dos décadas en televisión, explicaba en la misma charla que tiene "sueños pequeños cada día, algunos se me cumplen y otros no".

La ex de Cayetano, además, reconocía que no tiene "grandes sueños porque la vida me ha ido dando muchos regalos". Consciente de lo afortunada que ha sido y que es, la que fuera Miss España 2003 mira al futuro con optimismo.

Feliz al lado de su hijo, el único hombre de su vida, la sevillana tiene cerca a familiares y amigos que la colman de felicidad. Muy discreta siempre con su vida privada, Eva ha reconocido en varias ocasiones que no tiene prisa por rehacer su vida sentimental.

Eva González tiene a su lado al hombre de su vida

Al contrario que Cayetano Rivera, quien ha encontrado el amor en María Cerqueira, Eva González sigue soltera y sin compromiso. "Que no busquen donde no hay", reaccionaba tras la publicación de unas imágenes en las que aparecía con un misterioso acompañante.

Eva González y Cayetano Rivera atravesaron una profunda crisis en su relación que provocó el final de su matrimonio. La pareja permaneció unos meses viviendo separados mientras reflexionaban sobre su futuro. Finalmente, tras 13 años juntos y un hijo en común, decidieron tomar caminos separados.

Unos meses después de su ruptura, Cayetano era fotografiado junto a la presentadora portuguesa María Cerqueira. Una relación que parece consolidada a tenor de las últimas imágenes en las que la pareja ha hecho su primera aparición pública ante los medios.