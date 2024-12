Lourdes Montes, mujer de Fran Rivera, rompe su silencio: 'No somos nada'

Lourdes Montes, esposa del torero Fran Rivera, ha decidido abrirse como nunca antes lo había hecho. En una sincera conversación con la psicóloga Isabel Montes, dentro del pódcast ¿Quién eres tú?, Lourdes ha repasado su vida, desde su tierna infancia hasta ahora, su madurez. Y donde ha roto su silencio confesando que en su casa de envidiosos "no somos nada".

En esta íntima charla, ha reflexionado sobre la importancia de los primeros años de vida y cómo estos moldean nuestra personalidad. La conversación comienza con una pregunta que invita a la introspección. “¿Hasta qué punto crees que influye lo que vivimos cuando somos pequeños en nuestra personalidad?”, le lanza Isabel.

Lourdes, sin dudar, responde con firmeza: "Yo creo que es lo que más influye, lo que más te marca. En mi caso, creo que he sido una persona muy segura de sí misma porque nosotros no somos envidiosos".

Lourdes Montes, mujer de Fran Rivera, rompe su silencio

"No queremos nada más de lo que tenemos. Yo siempre he sido feliz" revela Lourdes Montes con una serenidad que parece invitar a la reflexión.

Lourdes comparte que su infancia estuvo marcada por un entorno de seguridad y felicidad. “Ese entorno en el que hemos crecido nos daba la seguridad de decir: aquí estamos bien. Nos hemos reído y, si teníamos algún problema, nos juntábamos y lo solucionábamos”.

Esta manera de afrontar los retos de la vida fue, según ella, una de las mayores lecciones que le transmitieron sus padres.

Lourdes ha dejado claro que la manera de educar a los niños es importante para su vida adulta

Durante la charla, Lourdes ahonda en la importancia de la unión familiar y cómo esta ha sido clave para sobrellevar los momentos difíciles. "Eso es lo que te crea la seguridad para enfrentarte al mundo. Porque luego te van a venir muchos palos", confiesa Lourdes.

"Yo he pasado momentos muy complicados, pero como realmente lo que me importaba lo tenía detrás, lo he sobrellevado", explica la mujer de Fran Rivera.

La abogada insiste en que esos valores de unidad y resiliencia son esenciales para criar a las nuevas generaciones. “Yo creo que a esos niños, esa sensación de alegría, de que todo se supera estando juntos, es lo que hay que transmitirles”, afirma Lourdes Montes con convicción. Sus palabras reflejan un profundo amor por su familia y una filosofía de vida basada en la simplicidad y la gratitud.

Lourdes Montes ha demostrado que detrás de su discreta figura pública hay una mujer profundamente reflexiva y agradecida por sus raíces. Su participación en el pódcast no solo ha sido un ejercicio de honestidad, sino también una ventana a una filosofía de vida que prioriza el bienestar emocional y la unión familiar. Una conversación que, sin duda, dará mucho de qué hablar.