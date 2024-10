Los originales nombres de los dos hijos de Quim Gutiérrez y Paula Willems

El actor Quim Gutiérrez y la modelo Paula Willems están de enhorabuena. Y es que acaban de ser padres por segunda vez. Más allá del caos de los primeros días, la llegada de un nuevo miembro a la familia siempre es una buena noticia.

El pequeño de casa nació el pasado 18 de octubre y junto a su hermano completa el puzzle familiar perfecto. Ambos tienen nombres peculiares, bastante escuchados en regiones como Cataluña, pero no del todo conocidos en el panorama estatal.

La pareja, que se casó en septiembre de 2023, agranda así su familia casi tres años después del nacimiento de su primogénito, Bru. Ahora ha llegado a casa Gael, y la felicidad es máxima. Así lo ha mostrado la misma Paula Willems a través de sus redes sociales.

El mayor amor de Quim Gutiérrez y Paula Willems

La modelo compartió una emotiva imagen del recién nacido en su cuna, acompañado de un mensaje lleno de amor. "Bienvenido a la vida, Gael", escribió junto a la fecha de nacimiento del pequeño. La llegada de Gael ha estado rodeada de mucha expectación, sobre todo tras las palabras que Quim Gutiérrez había compartido en sus redes pocos días antes del nacimiento.

Fue entonces cuando dejó entrever que el momento estaba cerca. "Por segunda vez se acerca el momento y se impone igual de trascendental que la primera. Verte rozar las estrellas y tocar el cielo, me recuerda que eres capaz de transformar lo doméstico en excepcional", escribió el Qum Gutiérrez.

De esta forma, mostró su emoción y admiración hacia su esposa en esta etapa tan importante para ambos. La primera imagen de Gael ha causado una gran ternura entre los seguidores de la pareja. En este sentido, no han tardado en inundar la publicación con mensajes de felicitación y cariño.

A pesar de su fama, tanto Quim Gutiérrez como Paula Willems han sido muy cuidadosos con su privacidad. Esto se reflejó en la imagen del pequeño Gael, en la que su rostro estaba parcialmente cubierto para preservar su identidad. El embarazo de Paula Willems también ha sido seguido de cerca por sus seguidores, desde que en mayo de este año anunciara la feliz noticia.

Unos meses de alegría

En un entrañable vídeo, su hijo Bru acariciaba y besaba su vientre, gesto que emocionó a muchos. A lo largo de los meses, Paula Willems compartió algunas actualizaciones sobre su embarazo, revelando cómo estaba viviendo esta segunda experiencia como madre. Quim Gutiérrez, por su parte, ha mantenido su habitual discreción, aunque en algunos eventos habló brevemente sobre su experiencia como padre.

"Me formo, leo cosas y creo que siempre, de alguna manera, si hay una forma mejor de hacerla, me gusta probarla", comentó el actor. Con la llegada de Gael, la familia Gutiérrez Willems sigue creciendo, y sus seguidores no podrían estar más emocionados por ellos.