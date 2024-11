La llamativa promesa que ha hecho Aitana Bonmatí a Josep Montero, de Oques Grasses

Con motivo del 125 aniversario del FC Barcelona, TV3 está emitiendo El nou clam, un nuevo programa que pretende crear un nuevo himno para el equipo de la ciudad condal. En este programa, conducido por el músico David Carabén, participan tanto estrellas del Barça como músicos o productores catalanes.

Lo que ha llamado la atención de muchos es la conversación que ha tenido la dos veces mejor jugadora del mundo, Aitana Bonmatí, y el integrante de Oques Grasses, Josep Montero.

La promesa de Aitana Bonmatí y Josep Montero

En el programa El nou clam, Aitana Bonmatí se reunía con Josep Montero, del conocido grupo catalán Oques Grasses, que está involucrado en la creación del nuevo himno del Barça. “Tengo curiosidad por ver como quedará”, confesaba Aitana Bonmatí.

Aitana y Josep, hablaron largo y tendido sobre como se sentía la jugadora al entrar al campo y escuchar el himno del FC Barcelona. Además, la jugadora y el músico plantearon como debería sonar este nuevo himno que están creando. “¿Aún no te has puesto?”, preguntaba Aitana al integrante de Oques Grasses.

Tal y como explicaba Josep Montero, la creación de este nuevo himno es muy compleja debido a la cantidad de personas que participan. Y es que además de Oques Grasses y David Carabén, este himno está producido por el músico y productor catalán, Alizzz. Además, la letra del himno es algo que los músicos han dejado a propuesta de los aficionados del Barça, que han enviado sus propuestas.

“Cuando hay tantas manos, puede salir muy bien o muy mal”, apuntaba Josep Montero. Sin embargo, el músico mantiene la fe de que el himno sonará bien y se adaptará a los criterios actuales. “Ya te lo enseñaré la canción cuando la tenga”, le prometía Josep Montero a Aitana Bonmatí.

“No, pero quiero que me la enseñes en un Palau Sant Jordi, siendo la penúltima canción del concierto”, le contestaba Aitana al músico. “Vale, va, no me comprometo, pero es buena idea”, confirmaba Josep Montero.

La cosa no quedó ahí, ya que Montero le hizo prometer a Aitana Bonmatí que, si eso sucedía, ella tenía que subir al escenario con Oques Grasses y hacer los coros.