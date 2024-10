Leire Martínez llega al límite y confiesa lo que nadie imaginaba sobre Amaia Montero

La reciente salida de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh ha generado un revuelo importante en el panorama musical. Tras 17 años como vocalista, la cantante donostiarra anunció su adiós, dejando a los fans y medios sorprendidos. A esto se suman los rumores sobre la vuelta de Amaia Montero, una posibilidad que aún no ha sido confirmada ni desmentida por el grupo.

Leire Martínez fue vista recientemente en su llegada a Madrid, donde fue abordada por periodistas para conocer su estado tras el anuncio. Su salida ha despertado numerosos interrogantes sobre los motivos detrás de la decisión, así como las posibles consecuencias que tendría para la banda. En sus declaraciones se mostró algo cansada por el agobio de los medios e hizo una confesión sobre Amaia Montero que nadie se esperaba.

Leire Martínez rompe su silencio y habla directamente de Amaia Montero

El pasado lunes 14 de octubre, el grupo confirmó que sus caminos y los de la cantante seguirían por separado. En un comunicado, explicaron que la decisión fue "dura y difícil", producto de diferencias irreconciliables sobre la forma de llevar el proyecto musical. Estas discrepancias marcaron el final de una colaboración que se prolongó por casi dos décadas.

En su breve encuentro con los medios, Leire Martínez no dudó en mostrar su malestar por la presión mediática que ha rodeado su salida. Visiblemente incómoda, la cantante admitió que "las separaciones duelen".

También comentó que intentará mantener una relación cordial, aunque las diferencias fueron determinantes en la decisión. Sin embargo, aclaró que prefiere no entrar en detalles sobre los conflictos internos. "Yo les quiero mucho. Creo que no hace falta contarlo todo", dijo con tono firme.

Además, la exvocalista negó haber firmado algún tipo de acuerdo de confidencialidad con la banda para evitar hablar sobre los motivos de su salida. "No he firmado nada. Me siento libre de hablar, pero no quiero dañar a nadie", aclaró, desmintiendo así algunos de los rumores que circulaban en redes sociales.

Uno de los temas que más expectación ha generado es la posible vuelta de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh. Desde que se anunció la salida de Leire, las especulaciones sobre el regreso de la cantante original no han parado de crecer.

Preguntada por esta posibilidad, Leire Martínez fue clara: "Si deciden que vuelva, me parecerá bien. Son sus decisiones y yo no pinto nada ahí", confesó, mostrando así su respeto por lo que el grupo decida hacer en el futuro.

A pesar de su respuesta conciliadora, también dejó claro que apenas tiene relación con Amaia Montero. "A Amaia la respeto y la quiero, pero no nos conocemos, así que no he hablado con ella", confirmó, dejando en el aire si algún día habrá un acercamiento entre ambas cantantes.

Con la salida de Leire, se cierra un capítulo importante en la historia de La Oreja de Van Gogh. Sin embargo, tanto los seguidores como los medios están expectantes ante lo que el futuro deparará para la banda. ¿Volverá Amaia Montero a tomar las riendas del grupo que la vio nacer? De momento, no hay confirmaciones oficiales, pero la incertidumbre sigue viva.

En todo caso, lo que parece claro es que, por ahora, Leire Martínez prefiere mantenerse al margen de la evolución del grupo. Su salida marca el fin de una etapa "inolvidable", tal como lo definieron los miembros de la banda en su comunicado. El tiempo dirá si La Oreja de Van Gogh opta por mirar al pasado o iniciar un nuevo rumbo con otra voz.