Leire Martínez confiesa por qué no puede hablar de La Oreja de Van Gogh: 'Estoy...'

Horas después de asegurar que no ha firmado el comunicado emitido por La Oreja de Van Gogh, Leire Martínez ha vuelto a romper su silencio. La cantante ha desvelado ante los medios de comunicación el motivo por el que todavía no puede hablar del tema: “Estoy sobrepasada y abrumada”.

Desde que esta conocida banda hizo pública la salida de su vocalista del grupo, se ha generado un auténtico revuelo a su alrededor. Tanto es así que ya se ha comenzado a especular, incluso, con el regreso de Amaia Montero.

Una situación que, como era de esperar, no está siendo nada fácil para Leire Martínez. Y así mismo lo ha dejado entrever durante su última intervención con los medios de comunicación.

“Mi vida es muy normal, esto es lo anormal... Quiero seguir con mi vida adelante, por supuesto, y estoy en ello”, ha asegurado la cantante con una risa nerviosa.

Leire Martínez asegura que por ahora no quiere hablar de este tema

A continuación, y aunque por ahora prefiere no hablar más del tema, Leire Martínez ha asegurado que está “muy agradecida” por todo el cariño que ha recibido en los últimos días.

“Lo único que voy a decir por el momento es que estoy un poco sobrepasada y abrumada con todos los mensajes y el amor que estoy recibiendo... Y que, por supuesto, estoy superagradecida”.

Sin embargo, y aunque para Leire Martínez “es alucinante todo lo que está pasando”, por ahora “no tengo mucho más que decir”. “Necesito un tiempo para mí”, ha añadido la cantante desde su coche.

Fue el pasado 15 de octubre cuando La Oreja de Van Gogh acudió a sus redes sociales para anunciar por sorpresa la salida de su vocalista del grupo:

“Después de 17 años maravillosos, repletos de música y emociones que jamás olvidaremos, queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados”.

Una dura decisión que, según este comunicado, se ha producido después de “profundas conversaciones en las que no hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo”.

Sin embargo, tan solo unas horas después, fue la propia Leire Martínez la que dio un paso al frente. Después de que muchos seguidores de la banda se pronunciaran al respecto, la cantante quiso dejar clara una cosa muy importante:

“El grupo ha comunicado lo que ha considerado, yo no he firmado el comunicado”. Además, aprovechó la ocasión para asegurar que, “cuando considere que me encuentre bien, yo misma contaré lo que sea”. “Pero, por el momento, no tengo mucho que decir”, sentenció la artista.