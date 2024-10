Leire Martínez confiesa el verdadero problema que tiene con La Oreja de Van Gogh

Leire Martínez ha confirmado el verdadero problema que tiene con La Oreja de Van Gogh: le han echado. La noticia de la ruptura total entre la cantante y la mítica banda se daba a conocer hace escasas horas. El conjunto musical ha emitido un comunicado mediante el cual anunciaba que Leire ya no formaba parte de La Oreja de Van Gogh.

Sin embargo, era Leire la que confesaba que no había firmado ningún comunicado, por lo que la decisión ha sido tomada sin ella. Esto también confirma las discrepancias entre la vasca y el resto de integrantes de la banda musical. “El grupo ha comunicado lo que ha considerado, yo no he firmado el comunicado”, ha explicado.

Leire Martínez confirma el motivo de su salida de La Oreja de Van Gogh

Toda una generación se vio consternada el lunes cuando se supo que Leire Martínez ofreció su último concierto con de La Oreja de Van Gogh. Durante meses se ha estado especulando sobre la posible salida de la vasca y, finalmente, esta se ha materializado.

Todavía quedan por esclarecerse los motivos de esta ruptura, pero la cantante ha dado el primer paso confesando el conflicto que tiene con la agrupación. Lo hacía a primera hora de esta misma mañana tras salir publicado el comunicado del conjunto musical. En él, se confirmaba que Leire ha dejado de formar parte de La Oreja de Van Gogh tras 17 años juntos.

Pero el verdadero problema es que Leire no ha firmado ningún comunicado, por lo que se confirma que le han echado de la banda. La decisión ha sido tomada sin consultarlo con ella y se ha dado a conocer sin que Martínez haya dado su visto bueno. “El grupo ha comunicado lo que ha considerado, yo no he firmado el comunicado”, ha explicado a Mar Montero en el programa Juntos.

Leire añade que no está en condiciones de decir nada, pero no descarta la idea de contar su versión. “Cuando considere, y me encuentre bien, yo misma contaré lo que sea, pero, por el momento, no tengo mucho que decir”, finalizaba.

Mientras Leire Martínez se recompone, lo que ha quedado claro son las discrepancias entre la banda y la cantante. Una sucesión de problemas que han llevado al grupo a prescindir de ella tras 17 años sobre los escenarios.

La Oreja de Van Gogh confirma que prescinde de Leire Martínez

“Queremos anunciar que las trayectorias profesionales de Leire y La Oreja de Van Gogh seguirán caminos separados”. Con estas palabras la banda anunciaba la ruptura total y definitiva con Martínez. “No hemos conseguido acercar nuestras diferentes maneras de vivir el grupo”, añadían sobre los motivos de la separación.

La noticia caía como un jarro de agua fría sobre todos los seguidores del grupo que se lamentaban ante esta despedida. Leire cogió las riendas del grupo tras la salida de Amaia y permaneció en él muchos más años que Montero. No obstante, el resurgimiento de su predecesora junto a Karol G hizo peligrar su continuidad.

Los fans de Amaia clamaron su vuelta y rememoraron sus años con La Oreja de Van Gogh. Esto dio pie a que se especulara sobre el posible regreso de Montero al grupo con el que creció como cantante. “Me resulta feo ver que parece que no importo nada”, opinó Leire tras sentirse continuamente comparada con Amaia.

Sus sospechas se han visto confirmadas tras el último movimiento de la banda. La emisión del comunicado, sin que Leire tuviera conocimiento de ello, confirma que la han echado y que no la han tenido en cuenta.

Por el momento, se desconoce qué rumbo tomará ahora el mítico grupo. Se especula con que podrían ofrecer un único concierto con Amaia como cantante, lo que sería un auténtico éxito.