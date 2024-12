Kiko Matamoros pone contra las cuerdas a Chelo García-Cortés: 'Te has lucrado de mí'

En el programa Ni que fuéramos, se ha abordado la reciente entrevista de Bárbara Rey emitida ayer en Telecinco. Una confesión que no ha dejado a nadie indiferente: Bárbara relató detalles sobre sus primeros encuentros íntimos con el rey emérito Juan Carlos I. Kiko Matamoros no lo ha dudado y ha puesto contra las cuerdas a Chelo García-Cortés al confesarle que: "te has lucrado de mi dinero".

La mesa de debate ha comenzado con Kiko Hernández, quien no ha dudado en criticar duramente los hechos ocurridos en los años 80. “El rey no tiene derecho en los años 80 de vetarla y quitarla del medio, como si fuera una prostituta. Hoy todo se puede denunciar, pero en aquella época no”, ha señalado con firmeza, haciendo referencia al trato que Bárbara Rey habría recibido por parte del rey emérito.

Por su parte, María Patiño también ha dado su opinión, pero con un tono más crítico hacia Bárbara Rey. “Me creo que ella se ha sentido como una prostituta, pero no puede justificarlo para llevarse el dinero”, ha declarado María. La presentadora ha dejado clara su postura en contra del supuesto chantaje que Bárbara habría realizado al monarca.

Kiko Matamoros pone contra las cuerdas a Chelo García-Cortés

Sin embargo, ha sido Kiko Matamoros quien ha llevado el debate a un punto álgido. Con su estilo directo, ha expresado su escepticismo hacia algunas de las declaraciones de Bárbara. "Eso estará en la cabeza de Bárbara por lo que sea, pero no creo que el rey que no promete nada, que no quiere nada más que encuentros sexuales", ha comentado.

"En el programa veremos contradicciones de la entrevista de ayer. Me parece indecente el señalamiento de terceros, la utilización de gente que ya no está en este mundo. Es muy fácil adjudicarles comportamientos que nadie ha demostrado y que solo ha visto ella", ha afirmado con contundencia.

Chelo García-Cortés, amiga cercana de Bárbara Rey, ha intentado defenderla. “No ha dicho nombres”, ha replicado, tratando de minimizar las acusaciones.

Pero Matamoros no se ha detenido. “¿Qué no da nombres? Empieza por Suárez”, ha respondido tajante, dejando a Chelo sin argumentos claros. La colaboradora, visiblemente incómoda, solo ha acertado a decir: “Bueno”.

María Patiño pone en un compromiso a Chelo García-Cortés

La tensión ha aumentado cuando María ha dirigido una pregunta directa a Chelo: “¿Cuándo te enteras tú de que Bárbara ha cobrado dinero por parte del rey emérito?”.

Chelo, esquiva, ha contestado: “Es un tema que no te voy a contar”. Pero Patiño no se ha dado por vencida. “¿A ti alguna vez Bárbara te ha invitado a algo con ese dinero?”, ha insistido.

Chelo, con cierta incomodidad, ha reconocido: “Bárbara es muy generosa y a veces íbamos a cenar y me invitaba”. La respuesta ha dado pie a que Kiko Matamoros la atacara nuevamente.

“O sea, que te has lucrado con el dinero de todos. Te has lucrado de nuestro dinero”, ha soltado con dureza, poniendo nuevamente contra las cuerdas a la colaboradora.

A pesar del esfuerzo de Chelo por evitar más polémica, el tema ha seguido en el centro del programa. Las confesiones de Bárbara, su relación con el rey emérito y los posibles beneficios económicos derivados de esa relación han servido para reavivar viejas disputas.

El programa ha continuado desgranando cada aspecto de la entrevista, pero lo que ha marcado la tarde ha sido la capacidad de Kiko Matamoros para poner en aprietos a Chelo García-Cortés. La periodista esta vez, ha quedado sin argumentos ante las incisivas preguntas de sus compañeros.