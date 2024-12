El secreto de Kiko Matamoros y Makoke ve la luz: 'Todo eso es bueno para ella'

Kiko Matamoros ha visto cómo uno de sus secretos mejor guardados ha visto la luz. El tertuliano no contaba con el hecho de que su ex, Makoke, fuera a destapar una noticia que muchos de sus seguidores llevaban tiempo esperando. Makoke reaparecía ante los medios para inaugurar la Navidad en el Parque Warner cuando explicó que su ex se ha reconciliado con su hija.

La malagueña dejaba caer ante los micrófonos de Ni que fuéramos que Anita, la hija que nació fruto de su matrimonio con Kiko Matamoros, podría pasar algunos días con su padre. “En principio en Nochebuena y Nochevieja hemos quedado, no sé si luego el 25, 26 o 27, que es el cumpleaños de su padre, lo pasará con él", soltaba Makoke.

Unas palabras tras las que mostró que su deseo es que padre e hija pasen tiempo juntos. "Ojalá le vea, todo eso es bueno para ella y todo lo que sea bueno para mi hija es bueno para mí”, reconocía.

Makoke desvela el plan que tienen previsto su hija y su ex Kiko Matamoros

Colaboradora de diversos programas de Telecinco, Makoke desmentía que haya roto su relación con Gonzalo, su pareja desde hace algo más de un año. La ex de Matamoros negaba que volviera a estar soltera después de que su novio supuestamente le haya sido desleal.

"Qué voy a haberle pillado con otra, estamos todo el día juntos. No sé dónde ha podido salir ese rumor, confío plenamente en él, pongo la mano en el fuego por él", se defendía Makoke.

Fue en ese momento cuando Makoke confirmó que su intención es pasar la Nochebuena con su familia de Málaga y Nochevieja en su casa de Madrid, con Gonzalo y sus hijos. "O sea que feliz", confirmaba al espacio en el que trabaja el que fuera su marido.

Kiko Matamoros y Anita podrían coincidir unos días antes de que acabe el año

María José Giaever Texeira, que así se llama Makoke, se ha mostrado encantada con el paso que su hija Anita y su ex han dado. Deseando que ambos disfruten juntos estas fiestas, la andaluza se sinceraba sobre lo que piensa de este acercamiento y se mostraba más conciliadora que nunca con su exmarido.

Kiko y Anita desde hace años que estaban distanciados, una situación dolorosa no solo para ellos, sino también para las personas de su entorno. Será en las próximas semanas cuando padre e hija tengan oportunidad de estar juntos. Una noticia que llega justo después de saberse que Matamoros tendrá que pasar a principios del próximo año por el quirófano.

El tertuliano se someterá a un tratamiento para eliminar las molestias que tiene desde hace unos meses en el esófago. Por esta razón, hace unos días el televisivo se dejaba ver en redes sociales en el hospital en el que podría haberse sometido a algunas pruebas previas a la intervención. Razón de más para reunirse con su hija y celebrar una reconciliación que parece cada vez más posible.