Kiko Matamoros desvela lo que nadie sabe sobre su matrimonio con Marta López Álamo

En el programa Ni que fuéramos, ha surgido un divertido momento que ha dejado a todos intrigados sobre la vida de casado de Kiko Matamoros junto a Marta López Álamo. Kiko ha desvelado lo que nadie sabe sobre su matrimonio junto a la modelo: que él cocina muy bien. Y es que el colaborador ha dejado entrever que en su casa quien cocina es él.

El programa ha mantenido su habitual dinámica en la que los colaboradores se turnan para cocinar un plato en directo. Sin embargo, una vez más, ha sido Belén Esteban la que ha asumido el rol de cocinera, algo que, según ha confesado, empieza a molestarle.

Entre risas y bromas, Belén ha lanzado una indirecta a su compañero Kiko. "Todo es empezar alguna vez, como Kiko, que está deseando empezar algún día a cocinar. Kiko, quiero que cocines algún plato algún día", ha declarado con tono irónico, provocando las risas de los presentes.

Kiko Matamoros desvela lo que nadie sabe sobre su matrimonio junto a Marta López Álamo

La sorpresa ha llegado cuando Kiko Matamoros ha respondido a la petición de Belén con un rotundo 'no'. “Yo no tengo necesidad de cocinar aquí”, ha sentenciado con su característica firmeza. Este rechazo ha dado pie a que Lydia Lozano plantee una pregunta a Kiko Matamoros: "¿No has aprendido en tu nueva vida de casado a cocinar un poquito?".

Con su habitual actitud relajada, Kiko ha dejado caer una revelación inesperada que ha captado la atención de todos en el plató. “Yo cocino genial”, ha confesado con seguridad, desvelando así un detalle hasta ahora desconocido sobre su vida matrimonial. A pesar de la imagen pública que proyecta, parece que en su día a día junto a Marta López Álamo, el colaborador de televisión se desempeña con soltura en la cocina.

Este detalle ha sorprendido a muchos, ya que no es común ver a Kiko Matamoros hablar de su faceta doméstica. Hasta ahora, pocos sabían que el colaborador tiene habilidades culinarias. Esta confesión ha generado aún más curiosidad sobre cómo es su matrimonio junto a Marta.

Kiko ha dejado entrever cómo es en realidad junto a su mujer

La relación entre Kiko y Marta ha sido objeto de gran atención mediática desde que comenzaron su romance, y aún más tras su boda. Aunque son frecuentes las apariciones públicas de ambos, son pocos los detalles personales que Kiko suele compartir sobre su vida privada. No obstante, con esta declaración, ha dejado entrever que, lejos de la imagen pública de hombre duro que suele proyectar, en su vida doméstica comparte momentos tranquilos con su mujer.

Este inesperado giro en la conversación ha desvelado un lado más íntimo y familiar de Kiko Matamoros, quien rara vez habla de su vida cotidiana. A través de esta pequeña pero reveladora confesión, hemos podido conocer un poco más sobre cómo es su vida de casado, mostrando una faceta de hombre de hogar que pocos imaginarían.