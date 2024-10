Julio Iglesias manda un triste mensaje tras la última aparición de Isabel Preysler

Tras la última aparición pública de Isabel Preysler, Julio Iglesias ha dado un paso al frente y lo ha hecho por un triste motivo. Hace unas horas, uno de nuestros artistas más internacionales se ha sumado a la oleada de mensajes de apoyo a las víctimas de la DANA que ha azotado nuestro país.

A través de sus redes sociales, el cantante ha dejado al descubierto su “tristeza y desolación” por las devastadoras consecuencias del temporal. “Tristeza y desolación de mi país. Las miradas de cientos de miles de personas lo dicen todo. Se ve la desolación y la impotencia que sienten cuando ven a su tierra devastada”, ha escrito Julio Iglesias con dolor.

Por otro lado, el exmarido de Isabel Preysler no ha querido dejar pasar la ocasión para mandarle todo su cariño y apoyo a los familiares de los fallecidos. “Para todos esos seres humanos, muchos de ellos que han perdido a sus seres queridos y están sufriendo lo insufrible… Todo mi cariño para los valencianos”.

Julio Iglesias, visiblemente afectado, transmite su apoyo a las víctimas del temporal

Consciente de la gran repercusión que tiene a nivel internacional, Julio Iglesias ha aprovechado este mensaje para compartir con sus seguidores más información al respecto.

Según ha explicado el cantante, la Comunidad Valenciana “ha sido la zona más devastada”, sobre todo, localidades como Paiporta, “donde tengo muchos queridos amigos”. “Mi cariño muy especial. Siento en el alma lo que está pasando en mi país”, ha sentenciado Julio Iglesias, visiblemente afectado.

Unas palabras que han salido a la luz justo después de la última aparición pública de Isabel Preysler. El pasado martes, 29 de octubre, la socialité vivió una de las noches más especiales de su vida. Aquel día, la ‘reina de corazones’ recibió un importante galardón durante la 25ª edición de los Premios Mujerhoy.

No obstante, Julio Iglesias no ha sido el único que se ha sumado a la oleada de mensajes de dolor y apoyo a las víctimas de la DANA. Decenas de rostros conocidos de nuestro país no se lo han pensado dos veces a la hora de mostrar su dolor ante esta tragedia nacional.

“A todos nos duele el corazón viendo las imágenes. Mi cariño y ánimo a todos los que han sufrido pérdidas de familiares y amigos. Fuerza y ánimo para todos”, ha compartido Rafa Nadal en sus redes sociales.

Por su parte, el presentador Jesús Calleja asegura haberse quedado “sin palabras” tras lo sucedido, sobre todo en Valencia, Castilla-La Mancha y Andalucía.

Hasta la fecha, y según ha trascendido a los medios de comunicación, se han registrado innumerables daños personales y materiales. Además, al menos 95 personas han perdido la vida a consecuencia de este temporal.

Por eso, celebridades como Raphael, Alejandro Sanz o Iker Casillas, entre otros muchos, han querido darle su más sentido pésame a los familiares de todos los fallecidos por la DANA.