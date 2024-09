Julio Iglesias hace temblar a Miranda Rijnsburger: ‘Por primera vez he decidido…’

Julio Iglesias está de celebración. El artista cumple 81 años y ha querido celebrarlo dando una noticia que no ha dejado indiferente a nadie. “Por primera vez he decidido contar la verdad sobre mi vida”, ha dicho Julio, haciendo temblar con ello a su mujer, Miranda Rijsnburger.

Iglesias, que lleva sin pisar España desde el 2020, ha aceptado la propuesta de Netflix para realizar un biopic sobre su vida. Se trata de un documental, donde será él quien, de viva voz, relate su vida y las experiencias que la marcaron. Sin duda, un reto para él, pero también para Miranda, quien podría conocer ciertos aspectos de su marido hasta ahora desconocidos.

La decisión de Julio Iglesias con la que hace temblar a Miranda Rijsnburger

Este mismo 23 de septiembre, Julio Iglesias celebra 81 años rodeado de los suyos en la que es una de sus mejores etapas. Él mismo reconoció estar perfectamente, después de que, desde hace un tiempo, se ha estado hablando de ciertos problemas de salud. De hecho, fue este el motivo que le llevó a dejar los escenarios y centrarse en su recuperación.

De Julio se han dicho muchas cosas, y ahora él ha decidido dar un paso al frente. Iglesias ha hecho temblar a su mujer, Miranda Rijsnburger, con su clara y contundente determinación. “Por primera vez he decidido contar la verdad sobre mi vida”, ha dicho el artista, anunciando su propia serie.

El padre de Enrique Iglesias revelaba así el nuevo proyecto profesional en el que se encuentra trabajando. Su leyenda en los escenarios le precede, así como sus numerosas conquistas en el terreno sentimental. De todo ello, se han publicado numerosas cosas y ahora será él quien tome la palabra con su propia serie.

“Después de tantas especulaciones, libros y documentales en los que no he participado, por primera vez he decidido contar la verdad de mi vida”. Julio confiesa que será Netflix la plataforma encargada de dar vida a su testimonio tras “meditarlo mucho”.

Seguro que Miranda habrá sido una parte fundamental en la toma de esa decisión, pues representa un papel fundamental en la vida de Julio. No en vano, que salga toda la verdad de su esposo hará temblar a Rijsnburger, pues conocerá verdades que hasta ahora eran meras especulaciones.

Por ejemplo, su pasado amoroso con rostros como Isabel Preysler o con las 3.000 mujeres que, según él, llegó a conquistar. Por otro lado, también verán la luz detalles de su vida con Miranda que arrojarán luz sobre la realidad del matrimonio.

Julio Iglesias prepara su propio documental

A sus 81 años, Julio ha decidido que ha llegado la hora de hacer un biopic sobre su vida. Tras meses negociando y barajando las consecuencias, Iglesias y Netflix han llegado a un acuerdo. Será, por tanto, el primer documental autorizado que, además, contará con su participación.

Desde su retiro en la República Dominicana, el autor de Soy un truhan, soy un señor ha dado su visto bueno. Todavía no se conocen detalles sobre el documental, pero teniendo en cuenta la vida de Julio, no dejará indiferente a nadie.

Su amplia trayectoria tanto profesional como personal da para mucho. Desde sus pinitos en el Real Madrid, hasta el accidente de coche en 1963, que marcó su vida para siempre. Sin duda, habrá una mención a su pasado como personaje de la prensa rosa y a su matrimonio con Isabel Preysler.

También puede que se ahonde sobre cómo es en realidad la relación con sus hijos, Chábeli, Julio José y Enrique Iglesias. Por no desmerecer la presencia de Miranda, quien, desde hace más de tres décadas, comparte su vida con el artista.

De hecho, el matrimonio con Rijsnburger siempre ha estado en el foco mediático. Junto a ella tuvo cinco hijos que han decidido no seguir los pasos de su padre y mantenerse lejos de los medios.