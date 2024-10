José Luis Martínez-Almeida confiesa por qué no puede divorciarse de Teresa Urquijo

José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, es conocido por su carrera política y también por su boda con Teresa Urquijo, celebrada en abril de 2024. Y sobre su esposa ha hablado ahora en una inesperada entrevista en el podcast A solas con, de Vicky Martín Berrocal. En concreto, ha sorprendido su confesión sobre por qué no podría divorciarse de ella: es su refugio.

Eso sí, José Luis Martínez-Almeida ha revelado más aspectos íntimos de su vida matrimonial. Y esto ha sorprendido a sus seguidores, pues ha demostrado mucha sinceridad y un enorme amor hacia Teresa.

José Luis Martínez-Almeida destapa la razón por la que no puede dejar a Teresa Urquijo

En el citado pódcast, José Luis Martínez-Almeida no ha dudado en abrir su corazón y hablar abiertamente de su vida personal. Concretamente, ha expresado lo que siente por Teresa Urquijo, con la que se casó hace seis meses.

En sus propias palabras, ha dejado claro que su mujer “lo tiene todo” y que para él representa mucho más que una simple compañera de vida. Así, ha confesado el porqué no se divorciaría: “Cuando la veo, siento tranquilidad, es mi refugio en la vida”. De este modo, ha dejado claro el importante papel que ella desempeña en su estabilidad emocional.

A lo largo de la entrevista, José Luis ha enfatizado que uno de los aspectos que más valora de su matrimonio es la certeza de que siempre puede contar con Urquijo. Ha expuesto que valora el “saber que hay una persona que siempre va a estar conmigo y siempre me va a apoyar. Igual que yo a ella”.

José Luis Martínez-Almeida revela más detalles de su historia de amor con Teresa Urquijo

Además de expresar su amor por Teresa Urquijo, José Luis Martínez-Almeida también ha hablado abiertamente de su vida antes de conocerla. En este punto de la conversación, ha admitido que su camino hacia el matrimonio no había sido sencillo. Confesó que justo antes de cruzarse con la que hoy es su esposa, ya estaba considerando la posibilidad de resignarse a la soltería.

Así, ha manifestado: “Antes de conocerla, en esto de ser soltero conviene no precipitarse, pero tampoco resignarse. Yo no me quise precipitar, por así decir, tampoco me había resignado, pero tenía ahí la duda. Tenía que ser la persona y era ella”.

Por otro lado, a pesar de haberse casado en una etapa más madura, el alcalde ha admitido que la vida junto a Teresa ha sido más sencilla de lo que esperaba. Ha dicho: “Yo creía que me iba a costar mucho más, pero es mérito de ella. Cuanto te casas tan mayor, tienes tus manías”.

“Pero es mérito de ella, me siento muy cómodo”, explicó. Este tipo de afirmaciones dejan claro lo que agradece a su mujer estar en su vida. Y también revela que ha encontrado en ella una persona que le facilita la vida diaria y las responsabilidades del matrimonio.

Otro de los temas que ha abordado Almeida durante su conversación con Vicky Martín Berrocal ha sido su deseo de ser padre. A sus 49 años, el alcalde ha confesado que no le gustaría esperar demasiado tiempo para tener hijos. Y es que no quiere convertirse en lo que él ha denominado un “padre-abuelo”.