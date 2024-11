Jorge Javier Vázquez, en shock: han filtrado el primer concursante de 'Supervivientes'

Jorge Javier Vázquez ha entrado en shock al filtrarse el primer concursante de Supervivientes: la madre de Violeta, de la última edición de Gran Hermano. Así lo afirman diferentes fuentes que señalan a la defensora de la concursante como el primer fichaje del reality de supervivencia.

La noticia sitúa a Jorge Javier en una complicada situación después del tenso momento que vivió hace unos días con la madre de Violeta. Esta y María José Galera casi llegan a las manos en el plató de GH y Jorge tuvo que intervenir. Ahora, deberá de nuevo lidiar con el fuerte carácter de Laura en un entorno más hostil que la casa de Guadalix.

Jorge Javier Vázquez en shock tras filtrarse el primer fichaje de Supervivientes

Jorge Javier Vázquez ha visto como una última hora del reality estrella de Mediaset ha removido todos los cimientos. A poco más de un mes para que acabe el año, la cadena se encuentra ultimando los detalles de la nueva edición de Supervivientes. Las ganas por conocer a los candidatos aumentan por momentos y ya han comenzado las primeras quinielas.

En este sentido, ha entrado en shock al filtrarse el nombre del primer concursante: Laura, la madre de Violeta de Gran Hermano. La defensora de la concursante ha destacado por encima del resto y ha sido una de las grandes protagonistas del reality. Por este motivo, diferentes expertos y fuentes afirman que es la primera en encabezar la lista para viajar a Honduras.

No es de extrañar, sobre todo a raíz de lo último que sucedió con Laura en el plató de Gran Hermano. La tensión en la casa de Guadalix va en aumento y esta se ha trasladado al resto de colaboradores y defensores. Hace unos días, Jorge Javier tuvo que intervenir en una brutal bronca entre la madre de Violeta y María José Galera.

El presentador tuvo que agarrar del brazo a Laura y alejarla de María José para evitar males mayores. Este episodio, unido al papel como defensora de la madre de Laura le ha valido su billete a Honduras.

Jorge Javier Vázquez volverá a verse las caras con la madre de Violeta

El drama que vivió Jorge Javier en la última gala de GH con la madre de Violeta no termina ahí. Dentro de unos meses, ambos volverán a verse las caras en Honduras. Diferentes expertos aseguran que Laura pondrá rumbo a Supervivientes y su participación promete momentos muy complicados.

Desde el primer momento como defensora de Violeta ha destacado por encima de todos y es una firme candidata al reality de supervivencia. Sin embargo, el panorama que le espera en la isla dista mucho de lo vivido en Guadalix.

En esta ocasión, Laura deberá luchar contra el hambre y las inclemencias del tiempo que pondrán en jaque su resistencia y paciencia. Quien vivirá de cerca todo ello será Jorge Javier, que ya cuenta con experiencia sobre cómo lidiar con el carácter de la madre de Violeta.

Muchos nombres se han barajado desde que acabó la última edición de Supervivientes. Entre ellos, el de Carlo Costanzia, actual novio de Alejandra Rubio y padre de su primer hijo. Sin duda, el casting promete y lo único evidente es que será una edición marcada por fuertes personalidades.

También se ha puesto sobre la mesa el nombre de Nagore Robles, que se postuló directamente para viajar a la isla. “Si esta cadena y esta productora me quieren, yo me siento, escuchamos y llegamos a un acuerdo”, comentó en pleno directo. No obstante, habrá que esperar unos meses para conocer al resto de concursantes que se sumen a la aventura junto a la madre de Violeta.