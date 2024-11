Jorge Javier Vázquez confirma el rumor sobre Belén Rodríguez: 'Hemos vuelto a...'

Jorge Javier Vázquez ha roto su silencio sumándose a las reacciones por la enfermedad de Belén Rodríguez. Y lo hacía en pleno directo confirmando el rumor sobre la colaboradora: han retomado el contacto. La noticia del cáncer de Belén ha caído como un jarro de agua fría en todo Mediaset y sus compañeros se han solidarizado con ella.

Uno de ellos ha sido Jorge que, antes de ceder el puesto a TardeAR, se sinceró con Ana Rosa sobre la que fue su amiga. “Nos hemos desbloqueado en el teléfono, que estábamos bloqueados, y hemos vuelto a hablar”, confesó.

Jorge Javier Vázquez confirma la sospecha sobre Belén Rodríguez

Para Jorge Javier Vázquez ayer, miércoles 27 de noviembre, fue un día muy complicado. A primera hora saltaba la inesperada noticia de que Belén Rodríguez tiene cáncer de garganta. La noticia conmocionó a todos sus compañeros y a aquellos que, durante años, llevaban sin tener relación con ella.

Tal fue el caso de Kiko Hernández o Jorge Javier, que ayer, en directo, soltó una última hora sobre la que fue su amiga íntima. Durante su charla previa con Ana Rosa antes de dar paso a TardeAR, Jorge confirmó el rumor sobre Belén Rodríguez: han retomado el contacto.

En el pasado, el presentador y la colaboradora mantuvieron una estrecha relación de amistad. No había día en el que no hablaran por teléfono para compartir momentos, anécdotas o reflexiones personales. Sin embargo, esa complicidad acabó de forma abrupta y pública, haciendo que sus vidas tomaran caminos diferentes.

Ahora, el diagnóstico de Belén ha cambiado por completo las cosas y ha vuelto a acercar a las personas que se alejaron de ella. “Ayer dábamos, y yo sé que tú lo sientes muchísimo, la noticia de que Belén Rodríguez va a dejar momentáneamente la televisión”, decía Ana Rosa.

En ese momento, Jorge sorprendió confesando lo que nadie sabía hasta el momento. “Fíjate, Ana Rosa, que es que hasta nos hemos desbloqueado del teléfono, que estábamos bloqueados y hemos vuelto a hablar”, reveló.

Jorge Javier Vázquez se reconcilia con Belén Rodríguez

Jorge Javier no quiso compartir con nadie la conversación que había tenido con Belén. Eso lo deja para su intimidad, consciente de que representa un momento muy especial para ambos. Porque la colaboradora y el presentador eran mucho más que amigos, eran confidentes y el mayor apoyo con el que contaban.

De ahí que su ruptura pillara a muchos por sorpresa. Todo sucedió hace dos años cuando Belén decidió distanciarse de sus compañeros de Sálvame. Sin saber el motivo, la televisiva comenzó a renegar de su trabajo en el programa y a alejarse de los que fueron sus amigos.

El propio Jorge fue el que confesó en directo el mensaje que recibió de Rodríguez y que dinamitó por completo su amistad. “No me lo merezco, en este momento de mi vida Belén Rodríguez no tiene cabida”, sentenció.

El presentador calificó de “injusta” a Belén y, a partir de entonces, Sálvame inició una campaña en contra de la colaboradora. Tiempo después, y con motivo de Gran Hermano, volvieron a coincidir en un plató y tuvieron unas palabras tensas, pero amables.

Era el comienzo de una nueva relación basada en el respeto mutuo por el trabajo de cada uno, pero muy lejos de la que mantuvieron. Ahora, con el diagnóstico de Belén, han limado asperezas y se han reconciliado.

“Hemos estado en contacto todo el día, me he despertado, le he mandado un mensaje a primera hora”, explicaba Jorge. “La he notado muy bien, muy tranquila”, añadía dando la última hora de la colaboradora tras su visita al médico.

Tal y como contó Ana Rosa, le han hecho una biopsia y le han confirmado que tendrá que pasar por el quirófano. No será hasta el martes próximo cuando conozca los resultados de la prueba y le planteen las opciones que tiene.