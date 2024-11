Confirmado: La audiencia de TV3 dicta sentencia con Marc Ribas y su ‘Joc de Cartes’

La audiencia de TV3 no dejó lugar a dudas y los datos muestran que Marc Ribas tiene algo que engancha a los espectadores. Joc de Cartes se coronó líder en Cataluña con una impresionante cifra de 16,3% de share y una media de 285.000 espectadores en el prime time de la cadena catalana.

Con estos datos, Marc Ribas demuestra una vez más el potente atractivo de su estilo cercano y auténtico. El presentador se ha convertido en una de las figuras más queridas de la televisión catalana, especialmente cuando se trata de compartir la tradición y el sabor de la gastronomía local. Esta vez, la cita con el programa nos llevó a recorrer los sabores de la provincia de Lérida, un viaje culinario cargado de descubrimientos.

Marc Ribas arrasa con Joc de Cartes en TV3

A pesar de que Marc Ribas logró enganchar a los espectadores de TV3, el panorama televisivo del 27 de noviembre no estuvo exento de competencia. El programa de Marc Ribas compitió durante un rato con La Revuelta, el programa presentado por David Broncano en TVE, pero se quedó en un 14,9% de share en Cataluña.

Otro de los competidores de Marc Ribas fue MaskSinger, pero este se conformó con un 9,7% de share en la región. Así, el programa de Antena 3 se quedó a una gran distancia del 16,3% que consiguió TV3 con Joc de Cartes.

El episodio de ayer de Joc de Cartes llevó a Marc Ribas a la provincia de Lérida, un destino conocido por su cocina tradicional, pero lleno de secretos por descubrir. Su primera parada fue en L'Ideal, un restaurante en Almenar que, bajo la dirección de Cristina Serrano, prepara platos llenos de sabor y tradición. En esta pequeña joya local, Ribas exploró una cocina que combina los ingredientes más autóctonos con una mirada moderna.

Después, Marc Ribas se trasladó hasta Alcarràs, donde visitó el restaurante El Colibrí, de Jordi Espinet. En este local, el presentador descubrió un menú que rinde homenaje a los sabores de la tierra, ofreciendo una experiencia única para los amantes de la gastronomía catalana.

Continuó su ruta en Albatàrrec, donde se detuvo en el restaurante La Sènia 40, dirigido por Susanna Baqué. En este restaurante, la cocina local se fusiona con toques contemporáneos, haciendo honor a los ingredientes frescos de la región.

Finalmente, la última parada fue en la capital del Segrià. En este vibrante punto del recorrido, Marc Ribas descubrió el bar Lídia, un lugar acogedor donde el plato tradicional de la zona se sirve con una personalidad única. Y este fue el que acabó siendo el ganador de la noche para Marc Ribas, pero también para gran parte de la audiencia que comenta el programa en redes sociales.

Marc Ribas proclamó al bar Lídia como el ganador del programa, con el mejor plato tradicional de Lérida. Un reconocimiento que no solo resalta la calidad de la comida, sino también el valor de los pequeños establecimientos locales en la preservación de las tradiciones culinarias.

Estos datos de audiencia de Joc de Cartes no solo confirman el buen momento que atraviesa el programa, también la creciente pasión de los catalanes por conocer y valorar su gastronomía. Y no cabe duda de que, con Marc Ribas al frente, el programa no deja de sorprender a los espectadores de TV3.