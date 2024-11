Joan Manuel Serrat suelta el bombazo en TV3 con Ricard Ustrell: 'He decidido...'

El legendario cantautor Joan Manuel Serrat será el invitado estrella del próximo programa de Col·lapse, conducido por Ricard Ustrell en TV3. La emisión, prevista para este sábado, promete ser un evento televisivo memorable y ya está generando una gran expectación.

A través de su cuenta de Instagram, Ustrell ha compartido un avance de la conversación. De esta manera, gracias a su tono emotivo y cercano, promete ser una de las entrevistas más especiales del programa. Tan solo hace falta echar un vistazo a la publicación del presentador.

En el adelanto, Serrat aborda temas profundamente personales sin perder el característico sentido del humor que lo ha acompañado a lo largo de su carrera. No obstante, la dureza de la conversación es palpable, especialmente por los temas tratados.

Joan Manuel Serrat suelta el bombazo en Col·lapse

En un fragmento del avance compartido por Ustrell, el periodista se refiere a Serrat como un verdadero "superviviente". Recordando los desafíos de salud que el artista ha enfrentado. "Tú eres un superviviente, o sea, tú has pasado cánceres...", señala el de Sabadell.

A lo que Joan Manuel Serrat responde con sinceridad y cierta ligereza: "Cuatro". El diálogo continúa con un comentario que refleja tanto la resiliencia como la ironía del artista. Y es que el catalán pone sobre la mesa cómo quiere que lo entierren.

"He decidido que me entierren a trozos. No me hace ninguna ilusión que me entierren, entonces, enterrar por enterrar, que me entierren a trozos", comenta entre risas. Estas declaraciones también dejan entrever la manera en la que Serrat ha desafiado las adversidades.

Joan Manuel Serrat, protagonista de la noche de TV3

Además de hablar sobre sus experiencias de salud, la entrevista promete explorar aspectos más personales y reflexivos de Serrat. Desde sus pensamientos y el paso del tiempo, hasta momentos clave de su carrera, el cantautor abrirá una ventana a su mundo interior.

Ricard Ustrell, conocido por su capacidad para sacar a relucir el lado más humano de sus invitados, tiene ante sí un desafío importante. El objetivo es plasmar la esencia de uno de los artistas más icónicos de la música en español.

Con un formato cuidado y un tono cercano, Col·lapse continúa consolidándose como uno de los espacios más relevantes de TV3. Hay mucha expectación de cara a la entrevista de este sábado y no cabe la menor duda de que tanto Serrat como Ricard Ustrell no defraudarán al público.

La cita con Joan Manuel Serrat en Col·lapse es este sábado, y promete ser una velada cargada de emociones, risas y reflexiones. Un espacio que nos permitirá conocer el lado más íntimo de uno de los artistas más importantes de la historia musical.