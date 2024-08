Javier Ungría, pillado con la mejor amiga de Olga Moreno: ‘Nos vemos mucho y…’

En los últimos años, Ibiza se ha convertido en uno de los destinos vacacionales favoritos de los famosos, entre los que se encuentra Javier Ungría. Según ha trascendido, el empresario ha hecho las maletas para pasar unos días en la isla Pitiusa.

No obstante, ha trascendido que el ex de Elena Tablada no está disfrutando él solo de esta escapada estival. Y es que, tal y como se puede ver en las últimas imágenes que han salido a la luz, Raquel Arias, amiga de Olga Moreno, lo ha acompañado en este viaje.

A pesar de los rumores, tanto Javier Ungría como la joven siempre han asegurado que se llevan muy bien. Además, aseguran también que entre ellos solo existe una bonita amistad.

“Yo siempre se lo he dicho, que es guapísimo, me sorprendió mucho cuando le conocí. Pensaba que era el típico tío serio, distante… Pero luego lo conocí y era otra cosa”, aseguró la amiga de Olga Moreno en uno de los últimos eventos a los que ha acudido.

Por su parte, aquel día, Javier Ungría también dejó al descubierto lo bien que había congeniado con Raquel Arias. “Nos vemos mucho, tomamos unos vinos, lo pasamos bien. Te lo juro que me la llevo como amiga porque ha sido un descubrimiento 10”, aseguró el exsuperviviente.

Ahora, y a juzgar por estas instantáneas, el empresario y la comunicadora han decidido pasar parte de sus vacaciones de verano juntos. De hecho, en los últimos días, hemos podido ver a esta pareja de amigos haciendo varios planes juntos.

Javier Ungría desconecta en Ibiza de sus problemas junto a su amiga, Raquel Arias

A pesar de todos los problemas que está teniendo con Elena Tablada por la custodia de su hija, Javier Ungría ha decidido desconectar unos días en la isla de Ibiza.

Rodeado por un grupo de amigos, entre los que se encontraba Raquel Arias, el empresario ha reaparecido muy radiante y sonriente. Durante su estancia en esta isla, ha podido disfrutar de las aguas cristalinas y las buenas temperaturas de la zona.

Además, Javier Ungría y sus acompañantes también han tenido la oportunidad de degustar la gastronomía local y de participar en el exclusivo ocio que ofrece la isla Pitiusa.

A pesar de que esta no es la primera vez que se les ve juntos, las imágenes del empresario y Raquel Arias no han pasado para nada desapercibidas.

No obstante, y aunque ambos han desmentido los rumores que apuntan a un posible romance entre ellos, no hay duda de que Javier Ungría ha vuelto a recuperar la ilusión.