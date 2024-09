Jarro de agua fría para Sofía Cristo tras el nuevo golpe de Bárbara Rey: 'Es muy...'

Bárbara Rey mantiene una guerra mediática con su hijo que no parece tener fin. Lo más reciente es la fotografía que la exvedette publicó este domingo en su perfil de Instagram. Una imagen de hace varias décadas en la que Bárbara y Ángel Cristo aparecen felices y sonrientes.

Un día después, y tras el revuelo provocado por la instantánea compartida, la murciana se ha visto obligada a aclarar el porqué de su publicación. Bárbara Rey explicaba que había decidido subir a su muro la citada imagen "porque es muy bonita".

Y se justificaba alegando que tiene "todo el derecho a poner fotografías con mi hijo". La madre de Sofía Cristo, además, defendía que este hecho "no tiene por qué ser ningún tipo de acontecimiento a nivel de prensa".

Sofía Cristo no esperaba el último gesto que Bárbara Rey ha tenido con su hijo

Reconociendo que "han pasado muchas cosas de un tiempo a esta parte", Bárbara recuerda que Ángel Cristo es su hijo. "Son recuerdos y momentos que he vivido con mi hijo que han sido bonitos", aclaraba nuevamente.

La decisión de la también actriz de compartir esta instantánea ha sido muy cuestionada en redes. Su post no tardó en llenarse de mensajes de usuarios que mostraban su indignación.

''¿Y si levantas el teléfono y le llamas a tu hijo? Sería también muy bonito'', le sugería uno de ellos. "¿A qué viene esto ahora?", se preguntaba otro.

Cabe recordar que el pasado 12 de julio la exvedette interpuso una demanda contra Ángel. Un hecho que zanjaba cualquier posibilidad de reconciliación entre ambos.

Bárbara acusó a su hijo de varios delitos, entre otros, violación de derecho al honor, revelación de secretos o calumnias. Según su madre, el que fuera participante de Supervivientes “ha engañado a todo el mundo”.

Sofía Cristo, por su parte, se posicionó desde el principio en el lado opuesto a Ángel Cristo. “Todo lo que dice es mentira”, dejó claro hace unos meses sobre el testimonio que su hermano había dado en televisión.

La DJ, sin poder creer los ataques dirigidos hacia Bárbara, se lamentaba de la difícil situación asegurando que no volvería a hablar de él “nunca en la vida”. "Le perdonaré cuando esté muerto como a mi padre; no quiero ni verlo, no quiero saber nada de ellos", sentenciaba Sofía Cristo.

Sofía Cristo se posicionó desde el principio en contra de su hermano

En plena guerra judicial, pocos esperaban que Bárbara fuera a publicar este tipo de contenido. "Queda claro que es mi hijo, lo demás está por ver si es verdad o mentira", ha zanjado refiriéndose a las vivencias narradas por su hijo en televisión.

Ángel, por el momento, no se ha pronunciado sobre el reciente gesto que ha tenido su madre. El hijo de Bárbara Rey sigue con sus planes de pasar por el altar para formalizar su relación con su pareja Ana Herminia.

Mientras llega ese día, el juez, por su parte, debe decidir si admite a trámite la demanda interpuesta por la exvedette. La guerra entre Sofía Cristo, Bárbara Rey y el hijo de esta continúa.