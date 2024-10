Jarro de agua fría para Carlos III: ya ha descubierto todo lo que pasó con Lady Di

La trágica muerte de Lady Di continúa siendo la mayor pesadilla para Carlos III. Todavía queda mucho por aclarar sobre lo acontecido aquella fatídica noche del 31 de agosto en el túnel del puente del Alma de París. Sin embargo, para sorpresa de muchos, las intrigas sobre esa persecución frenética han dado paso a una historia totalmente desconocida.

Una que relata todo lo que pasó la Princesa de Gales dentro del entorno de su entonces pareja, Dodi Al-Fayed. El rey británico acaba de enterarse lo que vivió su exmujer y cómo fue víctima de un acoso constante por parte del padre del egipcio.

Carlos III se entera de la verdad sobre Lady Di

La vida de la Princesa de Gales no ha sido, precisamente, un cuento perfecto de reyes y reinas. Algo que Lady Di no tardaría en darse cuenta nada más casarse con Carlos III y conocer de la eterna presencia de Camila Parker. El matrimonio real se disolvió, pero los problemas de la princesa no desaparecieron con ello.

27 años después de morir, ha salido una información sobre el pasado de Lady Di, que le ha descubierto a Carlos III lo que pasó. Concretamente, sobre los episodios de acoso de los que fue víctima durante su relación con Dodi Al-Fayed, su última pareja reconocida. Su historia de amor comenzó el verano en el que ambos perdieron la vida, y fueron los peores meses de la exmujer de Carlos III.

El que fue el hombre de confianza de Lady Di ha destapado cómo Mohamed Al-Fayed, su suegro, vivía obsesionado con ella. El magnate egipcio falleció hace un año, pero sobre él penden cargos de acoso sexual por haber agredido a varias mujeres desde 2005 a 2023.

Una de esas denuncias es la de Paul Burrel, el mayordomo de Diana de Gales, que asegura que la princesa fue una de sus víctimas. Burrel relata cómo Mohamed se obsesionó con ella y los incómodos comentarios que le deslizaba cuando coincidían en algún lugar.

Según su testimonio, el padre de Dodi le dijo que quería que se casase con Dodi “porque en la tradición egipcia el padre va primero”. “Voy a acostarme contigo”, cuenta Paul, que fue la frase que el dueño de Harrods ocasionó verdadero pavor en Diana.

La última pesadilla de Lady Di que Carlos III desconocía

La obsesión de Mohamed por la Princesa de Gales comenzó en 1986 cuando coincidieron en un partido de polo. Por aquel entonces, Diana y Carlos III estaban casados, y los príncipes Harry y Guillermo eran tan solo unos niños.

Pero esto no le impidió al padre de Dodi atosigar a Diana con toda clase de regalos que le enviaba de sus lujosos almacenes Harrods. Paul relata cómo al Palacio de Kensigton llegaban furgonetas cargadas de presentes que Diana devolvía sin abrir. Todo ello ante la presencia de Carlos, que nunca le dio importancia a lo que acontecía en la vida de su esposa.

Con la relación entre Diana y Dodi, esta sentía que Mohamed “estaba allanando el terreno” para un encuentro íntimo entre ellos. Paul fue testigo de la angustia en la que vivía la princesa ante el episodio “repugnante” que el padre de su novio le había insinuado.

Además, explica que Mohamed también le tocaba en numerosas ocasiones sin que Diana le hubiera dado permiso. Lo que provocaba que ella se sintiera muy incómoda ante la presencia del que iba a ser su futuro suegro.

El testimonio del mayordomo de Diana de Gales da otro enfoque diferente a su relación con el magnate egipcio. También a cómo fueron sus últimos años de vida sufriendo el acoso constante del padre de Dodi.