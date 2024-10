Jarro de agua fría para Emma Vilarasau al filtrarse lo que pasará con 'Casa en flames'

Hace tan solo unos días, Emma Vilarasau, recibió una noticia inesperada. El director Dani de la Orden confirmó la secuela de Casa en flames, la cual ha sido un éxito rotundo en taquilla. La nueva entrega llevará por título Casa en cendres y ya ha despertado un gran entusiasmo.

De la Orden señaló que esta continuación ofrecerá un giro sorprendente en la trama. Unas declaraciones que han generado altas expectativas entre los fans de Emma Vilarasau y los amantes del cine de suspense.

Además, por si fuera poco, Casa en flames llegará a Netflix el próximo 23 de octubre. Esta película se ha convertido en el film en catalán más taquillero de la historia, acumulando 2.690.328 euros a finales de septiembre.

También se ha consolidado como la película en catalán más vista en la última década en Cataluña. Este drama cómico narra la reunión de una familia en la Costa Brava durante un fin de semana. La protagonista se enfrenta a un exmarido con nueva pareja y unos hijos distantes.

Emma Vilarasau: "No queríamos hacerlo..."

La llegada de Casa en flames a Netflix no ha sido de color de rosa, así lo ha hecho saber Emma en una reciente entrevista. Las plataformas suelen tener reparos con los filmes bilingües si son en catalán. Por este motivo, han optado por doblarla completamente al castellano.

Ante esta decisión, Emma Vilarasau ha alzado su voz. La actriz ha expresado su malestar en el programa Culturas 2, presentado por la destacada Tània Sarrias. Vilarasau se ha mostrado firme en su posición, defendiendo la importancia de mantener el film en versión original.

"Fue problemático, los actores no lo queríamos hacer, no somos dobladores, no sabemos doblar, es difícil. Si te doblan, más del 80% de tu trabajo se va. En esta película el lenguaje forma parte de la trama y en Cataluña se vive así, en bilingüe".

"Doblado se pierden muchísimos matices y se pierde una vida que tiene esa peli que es la vida que tenemos aquí. No queríamos doblarla, pero Netflix la quería doblada. Quien quiera que la vea en versión original, yo pido que la vean así", ha sentenciado Emma Vilarasau.

Emma Vilarasau triunfa en Casa en flames

La película combina elementos de suspense, drama y humor, características que hacen que los espectadores se mantengan al borde de sus asientos. Casa en flames no solo ha sido un éxito comercial, sino también un filme aclamado por la crítica, destacando el papel de Vilarasau.