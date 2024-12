Isa Pantoja y Asraf Beno, muy emocionados, dan una gran noticia desde Nueva York

Isa Pantoja ha regresado a sus redes sociales para compartir una gran noticia con todos sus seguidores. Desde Nueva York, y a través de una nueva publicación de Instagram, la joven ha desvelado uno de los momentos más especiales que ha vivido junto a Asraf Beno: “¡Qué emoción!”

No hay ninguna duda de que estas últimas semanas han sido especialmente difíciles para la influencer, y todo a raíz del duro testimonio que compartió en ¡De Viernes!. Sin embargo, no quiere este asunto le siga afectando, y prueba de ello es la última decisión que ha tomado.

Isa Pantoja y Asraf Beno han hecho las maletas para festejar estas Navidades por todo lo alto. Junto al pequeño Alberto, y embarazada de su primer bebé en común, el matrimonio se ha desplazado hasta la Gran Manzana para disfrutar en familia de estas fechas tan señaladas.

A través de su perfil de Instagram, la colaboradora de televisión está compartiendo con sus seguidores todos los planes que están realizando durante su estancia en Nueva York. Sin embargo, hay una publicación en concreto que ha llamado poderosamente la atención.

En ella, podemos ver a Isa Pantoja degustando un perrito caliente, mientras disfruta junto a Asraf Beno y Albertito de un partido de la NBA. Experiencia que la joven ha vivido con especial ilusión.

“Fila 14 + un hot dog and fries y esperando para ver un partido de baloncesto en Nueva York. ¡Qué emoción!”, ha escrito la joven junto a un vídeo de dicho enfrentamiento deportivo.

Durante su viaje a Nueva York, Isa Pantoja y Asraf Beno han desvelado una gran noticia a través de las redes sociales

A pesar de lo difíciles que han sido estas últimas semanas para ellos, Isa Pantoja y Asraf Beno no están dispuestos a que sus problemas familiares les arruinen la Navidad. Tanto es así que, junto a Albertito, han decidido poner tierra de por medio para celebrar estas fechas tan señaladas en Nueva York.

Uno de los primeros planes que han disfrutado en familia ha sido un partido de la NBA. Nada más dejar las maletas en el hotel, los tres se trasladaron hasta las instalaciones de la ciudad para presenciar dicho enfrentamiento deportivo. Información que la joven ha compartido a través de las historias de su perfil de Instagram:

“En el coche camino al hotel miramos si había algún partido de baloncesto y solo había ese, porque ya no hay más, y venir aquí y no ir como que no. Fueron tres entradas por 133 dólares cada una. Había más baratas, pero yo no veo de lejos y si voy es para verlo bien”.

Una experiencia que Isa Pantoja le recomienda a todos sus followers. “La parte de ir a un partido de baloncesto en Nueva York te recomiendo no saltártela”, ha escrito la mujer de Asraf Beno en la publicación que posteriormente ha compartido.

Sin duda, la joven está viviendo unas fiestas muy diferentes a las de su prima Anabel Pantoja, quien ha decidido quedarse en Tenerife junto a su actual pareja, su bebé y su madre.

Tanto es así que la propia creadora de contenido no ha tardado en reaccionar a la última publicación de su prima. “Envidia máxima”, le ha escrito a Isa Pantoja en la caja de comentarios.