Eloi Vila y el día que desveló cuántos hijos tiene y cómo se divorció

Eloi Vila, conocido por ser el rostro amable y cercano detrás del exitoso programa Al cotxe!, sorprendió a sus seguidores con unas declaraciones llenas de sinceridad y emoción. En una entrevista con Albert Om para el Diari Ara, el presentador catalán decidió abrirse.

De esta manera, compartió aspectos personales de su vida, dejando al descubierto algunas de las etapas más complicadas que ha atravesado en los últimos años. Unas declaraciones que, estamos seguros, no dejaron indiferente a nadie.

Eloi Vila y su traumático divorcio

Al cotxe!, el programa que Vila conduce desde hace años, se ha convertido en un referente de la televisión catalana. Su formato original, basado en entrevistas realizadas dentro de un coche, ha sido aclamado por la audiencia gracias a su ambiente íntimo.

Figuras destacadas del mundo de la política, la cultura y el deporte han compartido confesiones desde el asiento del copiloto, consolidando el éxito del espacio. Sin embargo, en esta ocasión, el entrevistado no fue otro que el propio presentador.

"Hace siete años, en el 2017, me separé de Joana, mi pareja desde que tengo 20 años. Ha sido un trayecto complejo, un proceso de reencontrarnos", empezó relatando el presentador.

La pandemia marcó un punto de inflexión en su vida familiar. "En la pandemia volvimos a convivir con los hijos en la misma casa, con un gran patio, y desde enero que hemos vuelto. Tenemos dos hijas y un hijo y no vuelves a ser novios, volvemos a lo cotidiano, al día a día", confesó.

Eloi Vila y su mujer tienen tres hijos en común

Además, Vila no dudó en hablar sobre una década que describió como muy dura. "He pasado una década de mierda, de los 40 a los 50. A los 40 empecé un infierno y me pone triste mirar atrás: se ha muerto mi madre por una enfermedad muy larga, mi padre ha sido muy jodido".

Con estas declaraciones, Eloi Vila demuestra su capacidad para conectar con la audiencia. Una conexión que se refleja no solo como presentador, sino también como una persona que, al igual que muchos, ha enfrentado momentos de dolor.

Su historia, llena de altibajos, inspira a reflexionar sobre la importancia de la familia, el tiempo y la resiliencia. Con estas impactantes confesiones, Eloi Vila muestra que, detrás del profesional exitoso, hay una persona que ha enfrentado desafíos personales muy profundos.