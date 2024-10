La infanta Cristina hace algo con la reina Sofía que deja sin palabras a Juan Carlos I

La infanta Cristina ha tomado partido tras las publicaciones de las controvertidas y escandalosas grabaciones de Juan Carlos y Bárbara Rey. Lo que ha hecho Cristina ha sido posicionarse al lado de su madre, la reina Sofía, y brindarle todo su apoyo. Una decisión que deja sin palabras al emérito, porque, hasta ahora, había contado con la infanta como su más fiel protectora.

La última conversación de Juan Carlos hablando de manera despectiva sobre doña Sofía tiene a la Zarzuela muy preocupada. La polémica ha llegado hasta palacio obligando a la Familia Real a reaccionar para evitar el impacto mediático tanto nacional como internacional. De puertas para dentro, los miembros de la familia también se han posicionado, siendo Cristina la primera en mover ficha.

La infanta Cristina se posiciona al lado de la reina Sofía

La reina Sofía ha sido esta semana la auténtica protagonista de los famosos audios entre Juan Carlos y Bárbara Rey. El emérito, además de compartir secretos de Estado con la vedette, también compartió intimidades sobre su matrimonio con doña Sofía. El impacto de la conversación ha llegado a toda la Familia Real y la infanta Cristina ha tomado una firme determinación.

Lo que ha hecho la exmujer de Iñaki Urdangarin con la reina Sofía ha sido posicionarse a su lado y brindarle su apoyo. Lo que ha dejado sin palabras a Juan Carlos porque no se esperaba que Cristina le diera la espalda de esta manera. La infanta siempre se ha mostrado comprensiva con su padre, pero sus últimas conversaciones con la vedette le han abierto los ojos.

Tal y como publica Monarquía Confidencial, la hermana de Felipe VI ha hablado con Juan Carlos para trasladarle su malestar. Cristina ha tomado partido en la polémica entre sus padres posicionándose de manera rotunda con doña Sofía. No existe nada que el emérito pueda hacer para subsanar el agravio al que ha sometido a su todavía esposa y la infanta no perdona.

De esta manera, la ex de Urdangarin sigue los pasos de su hermano y Letizia, quienes, de manera íntima, también apoyan a la reina Sofía. Ahora que la relación entre Cristina y los jefes de la institución es buena, la infanta no quiere dinamitar ese acercamiento. Es por ello que no ha dudado en censurar ciertas actitudes de su padre como, por ejemplo, la publicación de sus memorias.

La verdadera razón de que la infanta Cristina apoye a la reina Sofía

El motivo principal que ha llevado a la infanta Cristina a tomar partido a favor de la reina Sofía es muy claro: se siente identificada. Recordemos que hace años, Iñaki fue pillado con Ainhoa Armentia cuando todavía estaba casado con la infanta. El dolor por esta traición fue mayúsculo y lo que le llevó a torpedear su divorcio para evitar ponerle las cosas fáciles a su exmarido.

A este dolor por la infidelidad, hay que sumarle que se haya hecho pública, lo que aumenta de manera considerable el tormento. Además, la reina Sofía estuvo al lado de Cristina en sus peores momentos: desde el caso Nóos a su reciente divorcio. También se ha ocupado de sus hijos y ha estado pendiente de ellos en todo momento.

Gestos propios de una madre, pero que ahora la menor de sus hijas quiere agradecerle y devolverle posicionándose a su lado. Todo ello mientras Juan Carlos se queda completamente aislado y sufriendo las primeras consecuencias de sus actos.

Según algunos medios, la publicación de sus memorias se ha aplazado y no hay una fecha fijada para su lanzamiento. Justo lo que Cristina le trasladó cuando le dijo que “no era el momento”, de añadir más escándalos a la institución.