El increíble mensaje de Sofía Suescun tras el anuncio de su embarazo: ‘Mi niño está…’

El mundo del corazón ha quedado conmocionado tras la última exclusiva revelada por María Patiño en el programa Ni que fuéramos. En pleno directo, la periodista dejó a todos boquiabiertos al compartir una información que le llegó: Sofía Suescun podría estar embarazada. La joven, lejos de desmentirlo, ha compartido un increíble mensaje tras el anuncio de su embarazo en el que dice: “Mi niño está fuerte”.

María Patiño comenzó su revelación explicando que recibió el rumor a través de un mensaje de un informante de Andalucía. “Ayer llegué a mi casa y me escriben desde Andalucía, concretamente desde Linares”, comenzaba explicando María.

“Y me cuentan: «María, nos acabamos de enterar qué Sofía Suescun está embarazada». Es una información que me llega directamente de allí, pero que no he tenido tiempo de contrastar”, relató Patiño.

Kiko Jiménez da las primeras declaraciones tras la exclusiva de María Patiño

Tras este anuncio, un colaborador del programa, Javi de Hoyos, confesó que mantiene una buena relación con Kiko Jiménez y decidió llamarlo en directo para intentar confirmar o desmentir el rumor.

Sin embargo, la respuesta de Kiko fue evasiva y dejó más preguntas que respuestas. “Estoy entrenando. Javi, te voy a dejar que estoy entrenando”, fue todo lo que dijo el novio de Sofía.

El increíble mensaje de Sofía Suescun tras el anuncio de su embarazo

Aunque lo que ha avivado aún más la polémica y ha sembrado dudas sobre la veracidad de esta información ha sido la respuesta de Sofía. Aunque no habló directamente con el programa ni hizo declaraciones oficiales en los medios de comunicación, subió un video a sus redes sociales que no ha pasado desapercibido para nadie. En dicho video, se ve a Kiko Jiménez cogiéndola en brazos y girándola en el aire.

Una imagen que muchos interpretaron como una celebración en pareja. Lo que más llamó la atención fue el mensaje que Sofía escribió en el video: “Ha sido a la primera, lo prometo. Mi niño está muy fuertote”.

Este comentario dejó a todos los seguidores de Sofía con la boca abierta. En medio del revuelo mediático sobre su posible embarazo, la influencer parecía estar ignorando el tema de forma directa. Esta podría ser una estrategia de la joven para generar titulares y para que se hable de ella, o simplemente ha decidido ignorar el tema porque realmente no está embarazada.

Sea cual sea la verdad detrás de este comentario de Sofía, lo cierto es que ha conseguido mantener a todo el mundo hablando de ella y de su posible embarazo. Sofía ha dejado a sus seguidores y a la prensa con la duda, y ahora todos esperan ansiosos su próximo movimiento. ¿Confirmará o desmentirá finalmente la noticia? Solo el tiempo lo dirá.