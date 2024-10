La increíble confesión de Alba Carrillo sobre Feliciano López: 'Echo de menos…'

Alba Carrillo se sienta frente a Victoria Martín en el popular pódcast Confesiones con Kaiku. En esta ocasión, la colaboradora de televisión da una entrevista cargada de humor, en la que no teme tocar temas polémicos y recordar su pasado con el famoso tenista Feliciano López. Y es que Alba ha confesado en esta divertida entrevista que de su expareja: "Echo de menos el catering de La Caja Mágica".

Durante la conversación, surge la pregunta inevitable: “¿Te gusta el tenis?”. Alba, con su naturalidad característica, responde sin rodeos: “No, me parece aburrido. Son muchas horas. No entiendo por qué las puntuaciones son 15, 30, 40…”, confiesa entre risas.

Su desinterés por el deporte que practicaba Feliciano López no sorprende, pero su explicación causa risas tanto en Victoria como en los oyentes.

Alba Carrillo lanza un mensaje feminista sobre el mundo del tenis

Sin embargo, la conversación no se queda solo en anécdotas sobre el tenis. Alba Carrillo aprovecha para lanzar un mensaje feminista que deja a todos reflexionando.

“Lees noticias como: «Las tenistas femeninas se quejan porque les han puesto las peores pistas». Luego dicen que tenemos las mismas oportunidades. No, cariño”, afirma con firmeza.

Para Alba, es evidente que las mujeres en el mundo del tenis aún enfrentan muchas desigualdades.

Esta continúa su discurso, señalando una de las grandes diferencias entre los torneos masculinos y femeninos. “Ellos tienen más seguidores porque juegan en la pista central a las 10 de la noche, que es cuando más gente va porque hay un catering buenísimo”, comenta con sarcasmo.

Alba Carrillo hace una confesión sorprendente sobre Feliciano López

Victoria, divertida, le pregunta: “¿Cómo son esas comidas?”. Alba Carrillo rápidamente lanza una respuesta inesperada: “Eso es lo que más echo de menos de esa persona, el catering de La Caja Mágica”.

Con esta última frase, hace una clara referencia a su exmarido, Feliciano López, uno de los tenistas más reconocidos de España. Aunque lo menciona de manera irónica, es evidente que su relación con el deporte y, en particular, con el mundo que rodea a su ex, no ha sido de su agrado.

Alba Carrillo utiliza su paso por el pódcast para hablar de temas que la inquietan, pero sin perder el toque de humor que la caracteriza. A pesar de la ironía con la que habla sobre lo que 'echa de menos' de Feliciano, queda claro que su experiencia con el tenis es una anécdota en su vida.

Lo que parecía ser una charla divertida acaba convirtiéndose en una reflexión sobre el feminismo en el deporte, la desigualdad de oportunidades. Y cómo no, Alba no duda en hacer una broma que nadie esperaba sobre su pasado con el gran Feliciano López.