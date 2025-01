El increíble cambio físico de Rocío Flores: todos se han fijado en uno de sus dientes

Rocío Flores ha despedido un año que, según ella misma reconocía, no ha sido el mejor. Con todo, la hija de Antonio David Flores tomaba una decisión que tenía que ver con su imagen y que no tardó en compartir con sus seguidores en redes sociales. Rocío, muy atenta a las últimas tendencias en moda, luce ahora una mariposa de cristal de Swarovski en uno de sus dientes.

Un detalle que la influencer dejó a la vista en su perfil de Instagram y que recibió el aplauso unánime de sus fieles. Antes de finalizar 2024, Rocío se obsequió con esta perla dental tras el que, a la vista está, ha quedado muy satisfecha.

La joven, con todo, no parece atravesar por el mejor momento de su vida. Rocío subía a su muro un emotivo mensaje con el que se despedía de 2024. Unas palabras con las que, sin nombrarla, parecía referirse a su madre de la que lleva casi una década distanciada.

Rocío Flores luce nueva sonrisa con el nuevo detalle en su dentadura

"Podría hacer un resumen de mi 2024", comenzaba diciendo. Y continuaba: "Al final lo que buscarnos de las redes sociales es encontrar a personas reales mostrando la realidad". La hija de Antonio David dejaba claro que no había sido su mejor año, "pero el peor ya pasó".

Flores, a pesar de todo, recordaba la que, sin duda, había sido su mejor decisión: "Traer a Roma a casa. Ella no lo sabe, pero me salvó", escribía refiriéndose a su perrita. Fue a finales del pasado mes de febrero cuando Rocío y su novio Manuel Bedmar dieron la bienvenida al can.

Un hecho que no tardaron en poner en conocimiento de sus seguidores y que, a la vista está, les ha hecho muy felices. A lo largo de estos meses, Roma se ha convertido en protagonista de numerosas publicaciones de sus orgullosos dueños. Sus primeros paseos por la playa, sus visitas al veterinario, así como momentos entrañables en su nueva casa.

Rocío Flores ha dejado ir lo importante que su perrita es en su vida

La perrita se ha convertido en la mejor compañera de Rocío, quien ahora pasa mucho tiempo en casa. La influencer dejó en 2022 su trabajo como colaboradora de televisión.

Poco después comenzó a desarrollar su faceta de embajadora de una firma de cosméticos. Una ocupación que le permite trabajar desde casa y pasar tiempo con su adorable can.

Rocío reconoce que el año que dejamos de dejar atrás no ha sido el mejor. Habrá que esperar para ver si 2025 es el momento en el que ella y su pareja deciden formalizar finalmente una relación que está ya más que consolidada.