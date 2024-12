Iker Casillas recibe un mensaje sorpresa de la actriz Blanca Romero: ‘El amor es…’

Blanca Romero se prepara para dar la bienvenida a 2025 de la mejor manera posible. La ex de Cayetano Rivera será la encargada, junto a Ion Aramendi, de dar las Campanadas de la mano de Mediaset desde Lanzarote. Días antes de una cita tan esperada, la asturiana ha hablado sobre las últimas informaciones sobre Iker Casillas: "El amor es bienvenido siempre".

Unas declaraciones que llegan en un momento en el que se relaciona a Iker con María José Suárez. "Yo creo que son amigos de toda la vida", insinuaba Blanca antes de reconocer que, de ser cierta la información, harían un "parejón".

Cabe recordar que Iker Casillas mantuvo una relación con Eva González entre 2005 y 2008. Fue después cuando la modelo comenzó a salir con Cayetano Rivera, de quien Blanca Romero se separó en 2004.

La modelo y actriz dejó claro que por el momento ella se encuentra bien como está y que a 2025 no le pide encontrar pareja: "No, todavía no. Este año no, por favor. Quizás para el siguiente, pero este no", dejaba caer.

Lo cierto es que Blanca Romero siempre se ha mostrado muy discreta con su vida sentimental. De hecho, ha preferido no revelar la identidad del padre biológico de su hija Lucía, que años después fue adoptada por Cayetano Rivera.

Una discreción que también ha caracterizado las relaciones que ha tenido después de su matrimonio con el torero. A lo largo de estos años son varios los nombres con los que ha sido relacionada. Sin embargo, ella nunca ha querido dar detalles en este sentido.

Entre los nombres que aparecieron al lado del de la exconcursante de MasterChef Celebrity están el actor Daniel Guzmán, hijo de la diseñadora Elena Benarroch. También Jaime Barnatán, o el cantante Lin Cortés. Sin embargo, ella nunca se ha pronunciado al respecto.

Años después, en 2012, Blanca Romero volvió a ser madre. La actriz dio a luz un niño, Martín, del que tampoco se sabe la identidad del padre.

Tras vivir la maternidad de nuevo, volvió a probar suerte en el amor. Sin embargo, esta relación sentimental tampoco cuajó y nuevamente decidió ocultar la identidad de la persona con la que vivió este romance.

Fue durante la participación de Blanca en el citado reality cuando salió a la luz el romance que mantuvo con Álvaro Muñoz Escassi. Mientras cocinaba, la concursante recordó que tuvo una aventura con el jinete en el pasado, cuando eran apenas unos adolescentes.

“Debíamos tener 17 o 18 años” explicó Blanca Romero, quien admitió que Escassi era muy guapo. “Parecía un busto griego”, añadió.

Álvaro, también concursante de MasterChef Celebrity, estaba escuchando la conversación de Blanca Romero con sus compañeras Toñi Moreno y Laura Londoño desde otra cocina. Fue entonces cuando el ex de María José Suárez reconoció: “Yo estuve enamorado de Blanca en su día”.