Blanca Romero vuelve a hablar de su exmarido, Cayetano Rivera: ‘Ya está protegido’

Blanca Romero ha concedido su última entrevista poco después de dar a conocer que dará las Campanadas junto a Ion Aramendi. La asturiana despedirá 2024 y dará la bienvenida a 2025 desde Lanzarote para Mediaset, una noticia que hace que esté más ilusionada que nunca. La que fuera mujer de Cayetano Rivera a lo largo de la charla se ha referido a la retirada de su ex de los ruedos: "Así ya está protegido", dejaba caer.

Blanca, quien procura mantenerse al margen de la vida del hijo de Carmina Ordóñez, hacía una excepción. "Mira, así ya no arriesga más. Me parece fenomenal, qué necesidad de arriesgar la vida", aseguraba sobre la decisión tomada por el torero.

Además, matizaba algo relacionado con el paso del tiempo: "Todo tiene su época, nos hacemos mayores".

Blanca Romero se ha mostrado aliviada con la idea de que su ex deje los ruedos

Mientras el torero no oculta lo enamorado que está de la portuguesa María Cerqueira, Blanca disfruta de su soltería. Ante la duda de cómo se plantea el plano sentimental para 2025, la exmodelo aclaraba cuáles son sus intenciones actuales. "No, todavía no, este año no, no, por favor, todavía no, quizá para el siguiente, este no, no, pediría otra cosa", admitía.

Esta se dispone en los próximos días a vivir en primera persona un nuevo reto profesional. La actriz, que participó en series como Física o química y Bajo sospecha, está nerviosa con los preparativos para el último día del año.

"Creo que van a ser las campanadas más especiales de mi vida", reconocía. "Al sol, en Lanzarote, rodeada de mar... Me hace mucha ilusión, es un planazo", explicaba sobre su participación el programa que despide el año.

Sobre el vestuario que lucirá en una ocasión tan especial, Blanca admitía que habrá competencia con Cristina Pedroche. Preguntada sobre si arriesgará con su vestido, Romero no lo dejaba del todo claro. "No lo sé, porque yo soy muy imprevisible... Tengo ideas, pero no tengo nada claro".

Blanca Romero está a punto de vivir su Nochevieja más especial

Hace tan solo unos días Blanca Romero fue una de las invitadas de Martínez y hermanos. El espacio de Cuatro, que contó también con la visita de Kira Miró y David Bustamante, dejó que la asturiana hablara de su aparición en la noche más esperada del año.

“De lo del traje no puedo decir nada, obviamente, pero tenía una idea que va a ser la contraria”, desvelaba Blanca. “Nunca fui de ir de princesa y ocupar mucho espacio y me apetecía serlo por un momento, pero no se me va a dar”, añadió.

Blanca Romero, sin dar más pistas de su atuendo, sí dejó claro que se encargará de conceder los deseos de la audiencia. "Id pensando vuestro deseo que os lo voy a conceder", animó a los espectadores. Unas palabras a las que Cayetano Rivera debería estar muy atento si quiere en el año que está a punto de comenzar volver a pasar por el altar.