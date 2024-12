Giro de 180º en el caso de Alice Campello y Álvaro Morata: ella se ha ido a Dubai

La historia de Alice Campello y Álvaro Morata ha dado un giro de 180 grados después de las últimas declaraciones del futbolista. La italiana ha puesto tierra de por medio y se ha marchado a Dubai para olvidar cómo el futbolista da por imposible la reconciliación. Desde que anunciaron la ruptura, se ha especulado sobre un posible acercamiento, pero Morata lo ha negado de manera categórica.

Ahora, pocos después de que Alice asegurara que celebraría las Navidades con Álvaro, Campello ha puesto rumbo a los Emiratos Árabes. Rodeada de un entorno espectacular y de grandes lujos, la modelo trata de coger impulso para su primera Navidad como soltera.

Alice Campello y Álvaro Morata dan un giro a su historia

Alice Campello y Álvaro Morata son, sin duda, la pareja que más ha sorprendido este año al anunciar su separación. Nadie se esperaba que, tras esas imágenes de familia idílica, se escondiera una crisis que no pudieron superar.

Hace pocos días, Morata cerró la puerta a una reconciliación con Alice, aunque ella sí mantuviera la esperanza de volver a estar juntos. Ahora, la historia ha dado un giro de 180 grados con el viaje de Campello a Dubai. La modelo italiana ha puesto tierra de por medio tras las declaraciones de su exmarido y pretende hacer borrón y cuenta nueva.

Para ello qué mejor que un entorno idílico y paradisiaco rodeado de toda clase de lujos. Alice se hospeda en uno de los mejores hoteles de la capital con un coste aproximado de 1.200 euros por noche, la habitación sencilla. Si lo que prefiere es una suite con vistas al mar, el precio asciende a los 7.000 euros.

Una cantidad desorbitada muy lejos de lo que cualquier mortal se podría permitir, pero que para ella no es ningún impedimento. No en vano, hace unos días aprovechó que sus hijos estaban en el cole para viajar hasta París y comer en su restaurante favorito.

Este viaje a los Emiratos llega justo después de las declaraciones de Álvaro negando la reconciliación. También después de que Alice asegurara que estas Navidades las pasaría con el futbolista. Habrá que esperar para ver si la empresaria cambia de planes tras haber recargado pilas en una de las zonas más exclusivas de Dubai.

Alice Campello olvida a Álvaro Morata rodeada de lujo

Hace tan solo dos días, Alice compartió en su Instagram un mensaje donde aseguraba estar “lista para partir”, pero no dio detalles del destino. Escasas horas después, Campello sorprendía con un impresionante posado en bikini en una de las playas de Dubai.

Con esto, confirmaba cuál había sido el destino escogido tras las declaraciones de Morata. “No va a haber reconciliación”, contó Alexia Rivas tras recibir información directa del entorno del futbolista. “Álvaro está tratando llevarse bien con Alice por la familia que tienen, pero quiere seguir con su vida de soltero”, añadió.

Esta última hora de la pareja sorprendió, sobre todo, por las últimas apariciones que realizaron en familia por Milán. Parecía existir entre ellos una complicidad y cercanía que hizo especular sobre una posible reconciliación. A esto se les unió las declaraciones de Alice apostando por una segunda oportunidad.

“Es posible cualquier tipo de cosa, no me cierro absolutamente a nada”, comentó dejando la puerta abierta. No obstante, este giro en su historia deja claro que ambos hacen vida por separado y que cada uno tiene intereses diferentes.

Mientras el jugador está centrado en su carrera deportiva y roto tras la última derrota de su equipo, Alice disfruta del lujo de Dubai. Habrá que esperar a Navidad para ver si comparten un posado familiar u optan por hacerlo por separado.