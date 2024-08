El gran disgusto que se llevó Úrsula Corberó justo cuando se enamoró de Chino Darín

Úrsula Corberó cumple 35 años, y aprovechando este día, vamos a recordar uno de los momentos más duros de su vida. La actriz es, sin lugar a dudas, una de las actrices más reconocidas y consagradas de la industria de la televisión española. Sin embargo, el camino hacia la cima no siempre ha sido fácil, y la actriz ha enfrentado desafíos tanto en su vida personal como profesional.

Ursula Corberó fundó su propia tienda de ropa

Uno de esos desafíos fue su incursión en el mundo empresarial, una aventura que, pese a sus esfuerzos, no tuvo el desenlace que ella esperaba. En 2013, Úrsula Corberó se encontró en una situación que para muchos actores y actrices es inevitable: la falta de trabajo.

Tras varios meses sin recibir ninguna oferta de actuación Úrsula decidió tomar las riendas de su futuro. Decidió aventurarse en un terreno completamente nuevo para ella: el mundo de los negocios.

En un post de su blog, Úrsula confesó: “Me quedé un par de meses en paro y se me venía el mundo encima. Así que decidí montar una tienda”. De esta manera, la actriz daba sus primeros pasos como empresaria.

El negocio que Úrsula decidió lanzar era una tienda de ropa, una franquicia que le permitió canalizar su pasión por la moda y el estilo personal en un proyecto propio. La tienda, situada en el corazón de Madrid, se convirtió en un espacio donde la actriz podía compartir su gusto por el estilo bohemio.

En 2014, llena de ambiciones y con el deseo de hacer algo más personal, decidió prescindir de la franquicia y crear su propia firma, la cual bautizó como 'Ursulolita Shop'. Este cambio le permitió tener un control total sobre la selección de productos y la estética de la tienda, lo que la hacía aún más especial para ella.

'Ursulolita Shop' estaba regentada por su madre. Esta dinámica familiar le daba un toque aún más íntimo y personal al negocio, algo que Úrsula valoraba profundamente. Sin embargo, el mundo empresarial es complicado, y pronto la actriz comenzó a enfrentarse a desafíos que no había previsto.

El elevado alquiler del local, que alcanzaba los 4.000 euros mensuales, combinado con una considerable caída en las ventas, empezaron a poner en peligro la viabilidad del negocio.

La tienda fracasó tres años después

A pesar de los esfuerzos de Úrsula y su madre por mantener la tienda a flote, la presión financiera se volvió insostenible. Finalmente, en 2016, Úrsula tomó la difícil decisión de echar el cierre a 'Ursulolita Shop'. Aunque el cierre de la tienda fue un golpe duro, la actriz logró encontrar una luz en medio de la adversidad.

Ese mismo año, Úrsula comenzó una relación con el actor argentino Chino Darín. La relación con Chino no solo trajo un nuevo amor a su vida, sino también una nueva etapa de estabilidad y crecimiento personal.

A partir de ese momento, su carrera comenzó a despegar de manera imparable. Llevando a Úrsula a convertirse en una de las actrices más cotizadas, no solo en España, sino también en el ámbito internacional.

El cierre de 'Ursulolita Shop' marcó el fin de su aventura empresarial, pero también simbolizó el comienzo de una nueva etapa en su vida, una etapa llena de éxitos y reconocimiento. Desde entonces, Úrsula ha seguido cosechando éxitos en su carrera como actriz. Su papel en La Casa de Papel la consolidó como una estrella internacional, y ahora, con nuevos proyectos en el horizonte, su futuro luce más brillante que nunca.

Pronto la veremos en The Day of the Jackal, una producción británica para 'Sky TV' que promete ser un nuevo éxito en su carrera. Esta oportunidad no solo reafirma su talento como actriz, sino que también demuestra cómo ha sabido reinventarse y seguir adelante.