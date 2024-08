Ramon Pellicer: qué pasó con Julia Otero y el detalle que confirma su relación

Ramon Pellicer, una de las figuras más emblemáticas del periodismo en TV3, es ampliamente apreciado por su labor en la televisión catalana. Como es habitual en muchos empleados de la cadena pública catalana, Pellicer ha mantenido un perfil bajo respecto a su vida personal.

A pesar de su discreción, su vida fuera de los platós siempre ha suscitado un notable interés entre los telespectadores. Y es que la vida amorosa de Ramon Pellicer es todo un reclamo para aquellos que siguen al presentador desde hace años.

¿Qué pasó entre Ramon Pellicer y Julia Otero?

Pellicer estuvo casado con Julia Otero, también periodista de renombre. Su matrimonio, que duró de 1987 a 1993, es uno de los aspectos más conocidos de la vida personal del catalán. A pesar de la separación, la expareja ha mantenido una excelente relación.

Un hecho que Julia Otero ha confirmado en varias ocasiones. En varias entrevistas, Julia Otero ha declarado: "Tengo la gran suerte de llevarme bien con todos los hombres con los que he tenido alguna relación. Nunca me he sentido abandonada ni maltratada".

Pellicer y Otero no tuvieron hijos. Además, con el paso de los años, los protagonistas nunca se han pronunciado públicamente sobre el motivo de su ruptura. Lo que queda claro, tal como confesó Pellicer recientemente en una entrevista, es que mantienen una buena relación.

Ramon Pellicer y el detalle que confirma su relación con Julia Otero

Tras su divorcio, Julia Otero encontró nuevamente el amor con Josep Martínez. Otero y Martínez tuvieron una hija en común, Candela, el gran amor de la presentadora. Candela, al igual que su padre, está graduada en Medicina y se está especializando en neurocirugía.

A pesar de su naturaleza reservada, Candela ha logrado ganarse el respeto en su campo, y su madre, Julia Otero, no puede ocultar el orgullo que siente por la joven. Un detalle revelador sobre la relación entre Otero y Pellicer es que el propio Ramon Pellicer es el padrino de Candela.

El vínculo amistoso entre Pellicer y Otero, unido a su rol como padrino de Candela, demuestra que el respeto y la amistad pueden perdurar más allá de una relación sentimental. Esto confirma la buena relación que sigue existiendo entre ambos, a pesar del paso del tiempo.