El nuevo aspecto físico de Julián Muñoz preocupa a Mayte Zaldívar: 'Está muy...'

El estado de salud de Julián Muñoz ha encendido todas las alarmas en su círculo más cercano. Desde hace poco más de una semana, Muñoz se encuentra ingresado en el hospital, enfrentando una situación crítica. Lo que ha provocado gran preocupación entre sus allegados, especialmente en su mujer, Mayte Zaldívar: "Está muy malito".

Julián Muñoz empeora desde el comunicado que dio Mayte Zaldívar

Ayer, Zaldívar rompió el silencio para ofrecer una actualización sobre la salud de Julián, tratando de transmitir algo de calma en medio de la incertidumbre. “Estamos un poco más tranquilos, pero ahí estamos”, declaró Mayte, quien ha estado acompañando de cerca a su marido en estos difíciles momentos. A pesar de sus intentos de mantener la esperanza, las últimas horas han traído consigo un giro preocupante en la evolución del estado de Muñoz.

Durante la emisión de esta mañana en Espejo Público, el vidente Rappel ha revelado detalles alarmantes sobre la situación de Julián Muñoz. “Sigue en un extremo complicado, con gravedad. Está muy malito, es muy grave lo que tiene, está en el esqueleto, pobrecito”, comentó Rappel, describiendo con palabras llenas de compasión el estado físico deteriorado del exalcalde.

“Como una velita que se va apagando y se va apagando. Anda muy poquito porque casi no puede andar,” añadió, pintando una imagen desgarradora de un hombre que una vez fue tan enérgico y vital, pero que ahora lucha por cada paso.

Mayte Zaldivar se mantiene junto a Julián Muñoz en este difícil momento

La situación es particularmente dolorosa para Mayte Zaldívar, quien ha sido testigo de la transformación física de Julián a lo largo de los días. El cambio es tan evidente y preocupante que no ha pasado desapercibido para nadie.

La cercanía emocional entre ellos ha llevado a Zaldívar a no apartarse ni un momento de su lado. Rappel no ha dudado en destacar esta devoción: “Mayte no le deja ni un momento”, señaló.

Rappel también quiso defender a Zaldívar de cualquier crítica que pudiera surgir sobre su relación con Muñoz, especialmente en un momento tan delicado. "Mayte no se ha aprovechado de Julián en la vida", comenzó explicando Rappel.

"Ella es una mujer muy enamorada de su marido, que le ha cuidado y la cuida muchísimo. Y ella no le ha dejado de querer nunca", aseguró el vidente. Subrayando el amor incondicional que Mayte ha mantenido hacia su marido, a pesar de los escándalos que marcaron su relación en el pasado.

Mientras tanto, Mayte Zaldívar continúa firme al lado de Julián, demostrando que, a pesar de las tormentas que han azotado su relación, el afecto y el respeto mutuo han prevalecido. La imagen de Zaldívar al lado de Muñoz en estos momentos es un recordatorio de que el amor verdadero es lo que realmente importa.