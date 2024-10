La foto de Ana Guerra antes de casarse con Víctor Elías que ha revolucionado a todos

Hoy es el día más especial para Ana Guerra y Víctor Elías. Por fin la pareja se dará el ‘sí, quiero’ en una ceremonia que tendrá lugar en la Finca Prados Moros, en la Sierra de Guadarrama. Antes de desfilar por el altar, Ana ha compartido una imagen que ha revolucionado a todos.

Se trata de su última instantánea como soltera y en ella no puede ocultar la gran felicidad que siente por este día. Con una gran sonrisa, la cantante da los buenos días a sus seguidores con la esperanza y los nervios propios de una novia. A pesar de los nervios, el semblante de Guerra no puede ser mejor, se nota que ha descansado y que está lista para la celebración.

Todo está listo para que, en cuestión de horas, Ana Guerra y Víctor Elías sellen su amor delante de sus seres queridos. Tras más de dos años de relación, hoy se darán el ‘sí, quiero’, y protagonizarán el día más especial de sus vidas.

Mientras que los invitados se acicalan, Ana ha revolucionado a sus seguidores con una instantánea publicada en su Instagram. En ella se puede ver a la cantante dando los buenos días a sus fans con una sonrisa que delata su entusiasmo. Además, se trata de su última foto como soltera antes de comprometerse con Víctor delante de todos.

Lo llamativo de la instantánea es que, a pesar de los nervios propios del momento, Ana luce estupenda. Todo ello después de que, en la noche previa a su boda, el último pensamiento de Guerra fue para Elías. “Mañana le recordaré al mundo lo mucho que te amo”, publicaba dejando claro el día tan especial que ambos vivirán hoy.

Pues bien, el día ha llegado y la cantante no puede, ni desea, ocultar a nadie la enorme felicidad que siente en estos momentos. Por ahora, Ana no ha compartido ninguna imagen más, pues se espera que esté ultimando los detalles para lucir espléndida en su boda. Algo que no le costará mucho, pues su última foto refleja que su sonrisa y su mirada es lo único que necesita para estar bella.

Ana y Víctor no son los únicos que se están preparando para la boda del año. Algunos invitados también han compartido los retoques que se están realizando a horas del enlace. Tal es el caso de Ricky Merino y Luis Cepeda, compañeros de Guerra en Operación Triunfo.

Ambos han compartido su visita a la peluquería y lo preparados que están para disfrutar con la pareja de su gran día. “Ya vamos”, escribían, deseosos de compartir con Ana y Víctor su felicidad y su amor.

Por su parte, la pareja también compartía en redes cómo estaban siendo las últimas horas antes de convertirse en marido y mujer. Entre ambos existe una gran complicidad que traspasa la pantalla y esperan poder hacer lo propio durante la ceremonia.

“Poniéndole banda sonora a nuestra vida incluso 48 h antes de nuestra boda”, escribía Ana en una publicación. En el vídeo se puede ver como Guerra y Elías entonan juntos una canción que para ellos tiene un gran significado. Sin duda, la música será la gran protagonista de hoy y promete regalar momentos únicos.

Sobre todo, porque fue la música lo que hizo que sus caminos se cruzaran. Tal y como contó Ana, estaba buscando un director musical y en una escucha a ciegas eligió el trabajo de Elías.

Al principio reconoce que no congeniaron, pero las cosas acabaron dando un giro inesperado. Tanto es así que, hoy, Ana está lista para darle el ‘sí, quiero’ a Víctor y sellar su amor delante de todos.