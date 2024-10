Emma Vilarasau sorprende hablando por primera vez sobre sus hijos: 'No lo soportaban'

Jordi Bosch y Emma Vilarasau son una de las parejas más admiradas de Cataluña. Ambos han demostrado un gran talento, consolidándose como referentes en la escena televisiva y teatral. Sus interpretaciones han dejado huella, ganándose el cariño de toda una generación.

La química que transmiten ha capturado la atención del público, haciendo que su legado perdure con los años. Esta pareja de actores no solo ha marcado la televisión, sino que también ha conquistado el corazón de quienes los han seguido a lo largo de sus trayectorias.

Emma Vilarasau sorprende hablando de sus dos hijos

Emma Vilarasau tienen dos hijos en común. El primogénito, Jordi Bosch Vilarasau, ha hallado su vocación en la música. Reside tanto en Barcelona como en Londres, dos ciudades que han influido notablemente en su desarrollo artístico.

Sus publicaciones en redes sociales dejan entrever su profundo compromiso con su carrera. Sin embargo, Jordi es conocido por proteger su vida privada y mantenerla fuera del foco público. Por su parte, Marc Bosch Vilarasau ha seguido los pasos de sus padres.

Al igual que Jordi, reparte su tiempo entre Barcelona y Londres. En redes, Marc se muestra discreto con respecto a su entorno personal, prefiriendo centrar sus publicaciones en sus proyectos y avances profesionales.

Ambos hermanos comparten la característica de ser reservados en cuanto a aspectos familiares. De esta manera, dedican sus plataformas digitales a destacar sus respectivas carreras y logros artísticos. No obstante, ahora ha sido Emma quién ha hablado públicamente sobre ellos.

En una reciente entrevista en el podcast La Turra, Vilarasau ha sorprendido hablando de Jordi y Marc. Además, ha reflexionado sobre como han vivido tener una madre con éxito profesional. "No sé cómo se lleva tener una madre con éxito", empezó manifestando la actriz.

"Siempre dicen que superar a los padres es una cosa que se tiene que hacer en esta vida. Y claro, yo pienso: «¿Y si no pueden?»". Vilarasau confesó que cuando eran pequeños, no llevaban nada bien el hecho de tener una madre conocida.

"No lo soportaban, curiosamente, me hace mucha gracia, porque mi hijo mayor es mucho más introvertido. Cuando tenía 7 u 8 años y estábamos haciendo Nissaga y nos paraban por la calle, me decía: «Mama no te pares». Y yo claro, me tenía que parar".

"Y el pequeño, que se lo miraba como: «Ah, mira, que bien, paran a mamá». El pequeño es actor y el grande es músico y el pequeño que se lo miraba con alegría, ahora me dice: «Es que es una putada tenerte cómo madre»", concluyó. Unas declaraciones que sorprendieron a sus seguidores.