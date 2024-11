En Ni que fuéramos, Jorge Ponce, el conocido colaborador y guionista de La Revuelta, ha acudido para promocionar su nuevo documental Medina: estafador de famosos. Este nuevo proyecto cuenta la peculiar historia de un hombre que lleva más de dos décadas engañando a celebridades. Lo que ha llamado la atención del público ha sido la firme reacción de Jorge Ponce al descubrir lo que le ha ocurrido a Kiko Matamoros, también víctima del supuesto estafador.

En medio de la charla, Matamoros, visiblemente afectado, ha roto el silencio sobre un episodio que había mantenido en privado. “Yo fui víctima de ese señor”, ha confesado Kiko ante el asombro de los presentes.

Con tono serio y rememorando los detalles, ha contado cómo, hace aproximadamente dos años y medio, él y su mujer paseaban por la Milla de Oro en Madrid. Habían ido a una tienda de lujo y, al tomar un taxi en la calle Serrano, un hombre en un estado lamentable se le acercó.

Kiko Matamoros explica qué le ha ocurrido

“Me dice: ‘Hola compañero, ¿te acuerdas de mí? Que trabajaba en vuestro programa’”, relata Kiko. El hombre tenía un aspecto desaliñado y algo en su expresión parecía evocar un pasado más próspero.

Kiko recuerda cómo, ante las palabras del hombre sobre su supuesta hija en estado tetrapléjico, se conmovió. “Me decía que era cámara de nuestro programa y, de la pena que me dio, le di 50 euros”, cuenta.

Para Kiko, aquel momento fue un golpe emocional. “Me monté aquel día en el taxi y se me saltaban las lágrimas, pensé en la buena situación en la que estoy y él no. Me dio pena”, confiesa Kiko, sin esconder la tristeza que aún le provoca recordar esa experiencia.

La firme reacción de Jorge Ponce en Ni que fuéramos

La revelación ha sacudido el plató, pero lo que nadie esperaba era la reacción de Jorge Ponce. Tras escuchar la historia de Kiko, Ponce ha reaccionado con una ironía y humor poco convencionales, lo que ha desconcertado a algunos presentes.

“Nosotros, como el señor lo que hace es estafar a unos pocos de famosos, consideramos que el pueblo llano tiene derecho a estafar a los famosos”, confiesa Jorge. La declaración de Ponce ha sorprendido a todos, especialmente a Kiko Matamoros, quien no esperaba esa perspectiva de parte de Jorge.

La declaración de Ponce ha continuado en el mismo tono humorístico y algo polémico. “Nosotros no hemos hecho el documental para denunciarlo, sino como una forma de admiración hacia él”, explica.

María Patiño, intentando esclarecer el tono de la conversación, ha intervenido. “Entonces, ¿lo haces a modo cómico?”, pregunta. Y Jorge, con su estilo inconfundible, le responde: “Claro que sí, es a modo cómico”.

En un gesto inesperado, Jorge Ponce ha mostrado a Kiko una imagen del supuesto estafador, buscando ver si Matamoros lo reconocía. Sin titubeos, Kiko confirma: “Este es”.

Jorge, sin perder la compostura, explica: “Pues no se sabe dónde está”, dejando en el aire un toque de misterio sobre el paradero actual del protagonista del documental. La firme reacción de Jorge Ponce ha sido de las más comentadas del día, con su particular enfoque sobre la figura del supuesto estafador y su humor irónico.