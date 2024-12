Exclusiva de Cristina Pedroche justo antes de las Campanadas: 'Se va a caer España'

Cristina Pedroche se ha convertido un año más en protagonista de la última noche del año. La presentadora conectará desde la Puerta del Sol de Madrid para despedir 2024. A pocas horas de dar la bienvenida a 2025, la última información que se tiene sobre la madrileña es que con su presencia: "Se va a caer España".

Ha sido Berto Molina quien daba la exclusiva sobre lo que sucederá cuando la mujer de Dabiz Muñoz aparezca ante los espectadores de Antena 3. El periodista ha bromeado en un vídeo en el que aparece con Cristina Pedroche sobre el atuendo que esta lucirá y que tanta expectación genera año tras año.

"¿Cómo vas a salir con eso?", dejaba caer sobre su vestuario. "Se va a caer España si sales con eso", insistía. Una afirmación ante la que Pedroche respondía "Pedroche, toche, puedo con eso y con más".

La exclusiva información sobre Cristina Pedroche antes de su aparición más esperada

Sin dar detalles sobre el modelo que este año ha elegido, la madrileña dejaba claro en una reciente entrevista que el vestuario de este año es, sin duda, su favorito.

Hace ahora un año la colaboradora se encontraba en pleno posparto tras el nacimiento de su primera hija Laia. "El año pasado estaba mal", reconocía sobre su intervención del último día de 2023. Sin embargo, en esta ocasión Pedroche se lo toma de manera totalmente diferente.

Feliz y muy motivada, la que fuera reportera de Sé lo que hicisteis de laSexta mantiene la misma emoción que sintió la primera ocasión que dio las Campanadas. "Cuando pierda la ilusión y ya no me divierta, entonces esto habrá acabado porque no es una cuestión de dinero", sentenciaba.

La primera vez que Cristina Pedroche despidió el año en televisión fue en 2014 junto a Frank Blanco. Desde entonces han pasado 10 años y la presentadora se ha convertido en una apuesta segura de Atresmedia, así como una tradición para los españoles.

Su llamativo vestido y la puesta en escena que lleva a cabo durante la última noche del año llaman la atención de seguidores y detractores a partes iguales. Además, desde hace tres años supera a Televisión Española en datos de audiencia. Habrá que esperar para ver si la expectación generada en esta ocasión le hace brillar de nuevo por encima de la cadena pública.

Justo unos días antes de presentar las Campanadas, en concreto el sábado, Pedroche sorprendía a sus seguidores con un vídeo en sus redes sociales en el que descubría que estaba embarazada. "Ay, no sé, parece que hay algo", afirmaba al inicio del vídeo subido a Instagram.

Cristina Pedroche dejó caer hace unos días que podría estar de nuevo embarazada

La presentadora, en pijama, sostenía un test de embarazo visiblemente nerviosa junto a su marido, Dabiz Muñoz. "Parece que hay una línea, ¿verdad?", pregunta Pedroche a su marido. "Sí, hay una línea, sí", respondía él fuera de cámara.

Entonces, la pareja se besaba emocionada ante el hecho, supuestamente, de que esperan su segundo hijo. Una noticia que generaba desconcierto entre sus seguidores. La publicación coincidía con el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, por lo que muchos consideran que se trata de una broma.

Habrá que esperar a esta noche para descubrir, además del outfit elegido por la presentadora, si da alguna pista más sobre su supuesto segundo embarazo.