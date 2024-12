Emma García habla muy claro sobre su segundo embarazo: 'Mi marido y yo…'

Emma García ha dejado a más de uno sin palabras con su última e inesperada confesión. En su última entrevista, la presentadora ha desvelado parte de la conversación que mantuvo con su marido en relación con su segundo embarazo. “Mi marido y yo no nos pusimos de acuerdo con un segundo hijo”, ha asegurado sin tapujos.

A punto de comenzar el 2025, la periodista se ha abierto como nunca antes con Lecturas. Tanto es así que, durante su charla, ha hablado, entre otras cosas, de su matrimonio con Aitor Senar, de su carrera profesional o de sus anécdotas dentro de la pequeña pantalla.

No obstante, la confesión que más ha llamado la atención ha sido la relacionada con su familia. Sin pensárselo dos veces, Emma García ha compartido con la revista la decisión que tomaron hace años, tanto ella como su marido, en relación con su segundo embarazo.

“Mi marido y yo no nos pusimos de acuerdo con un segundo hijo”. De esta forma, la presentadora de televisión ha dejado entrever que existieron varios factores que complicaron la llegada de un segundo bebé a sus vidas.

Emma García desvela la decisión que tomó sobre su segundo embarazo

Fue el pasado 6 de julio de 2006 cuando Emma García y Aitor Senar dieron la bienvenida a Uxue. Sin embargo, la presentadora de televisión y su marido jamás llegaron a dar el importante paso de ampliar su familia.

No obstante, tal y como ha asegurado ahora la comunicadora, la relación que actualmente mantiene con su hija no puede ser mejor. “Mi hija te dirá que soy una pesada, pero yo tengo claro que su vida es suya y no puedo manejarla”, ha añadido a continuación.

Por otro lado, Emma García no ha tenido reparos en hablar de su relación con Aitor Senar. A pesar de la distancia, provocada por sus diferentes carreras profesionales, estamos ante un matrimonio que se ha mantenido fuerte y estable con el paso de los años.

“Aitor ha sido fundamental… Cuando nos conocimos, y cada uno iba por un lado, nos veíamos cuando podíamos. Estando con él, me fui a Bosnia, a la guerra, dos veces. Me decía: «Si es lo que quieres, vete»… Si me llega a haber dicho que no, hubiese pensado que no somos compatibles”.

Sin embargo, según ha confesado Emma García, el éxito de su relación reside en el cariño y la confianza: “Yo también le he apoyado en todo, no tenemos que ser egoístas. Ni Aitor ni yo somos celosos. Hay una comunicación y sinceridad total”.

Finalmente, la comunicadora no ha tenido ningún problema en desvelar cómo va a pasar estas fiestas de Navidad: “Este año tengo muchas ganas, mi hija viene de fuera”. “Yo, como no sirvo para la cocina, voy a mesa puesta. Mi hija cocina superbién, ha aprendido de su padre”, ha añadido a continuación.