La dura confesión de Carlota Corredera tras romper con Carlos Maza: 'Mi autoestima...'

Carlota Corredera ha roto su silencio tras confirmar su separación de Carlos Maza, padre de su única hija. En una entrevista con ABC, la periodista ha hecho una dura confesión sobre lo que necesita en este momento: "Para mi autoestima y para mi salud mental me vendría genial trabajar". Estas palabras han conmovido a muchos, ya que reflejan la sinceridad y determinación de Carlota en este momento difícil.

La ruptura, anunciada discretamente en octubre, marcó el fin de un matrimonio que había mantenido una notable privacidad. Ahora, Carlota enfrenta una etapa de transición en la que su trabajo y su hija se han convertido en pilares fundamentales. Pero, ¿cómo está gestionando la presentadora este desafió y cuáles son sus planes de futuro?

La dura confesión de Carlota Corredera tras romper con Carlos Maza

En la entrevista, Carlota explicó cómo se siente tras la ruptura. "Estoy cada día mejor. Es un momento muy complicado y una situación en la que no tengo experiencia, entonces es difícil, pero estoy intentando hacerlo lo mejor que puedo. Cada día estoy un poquito más fuerte", confesó. Estas palabras demuestran su resiliencia y compromiso con su bienestar emocional.

Al hablar de su proceso de recuperación, la periodista reconoció que debe ir paso a paso. "Para los duelos no hay atajos. Ahora estoy en pleno duelo y tengo que pasar por todas las fases. Luego iré a por la segunda parte del partido. Ya he cumplido cincuenta, pues a por los siguientes cincuenta", explicó. Con esta frase, Carlota demuestra su característica positividad, incluso en los momentos más complejos.

Carlota Corredera se refugia en los suyos

Carlota también resaltó la importancia de su red de apoyo y de su compromiso con el autocuidado. "Mi motor absoluto es estar con la niña. Ella es quien me da todo: mi fuente de energía, mi motivación. Además, tengo una red muy buena de gente que me quiere y me apoya, y eso me arropa mucho", declaró con orgullo. Sin duda, su hija se ha convertido en el centro de su vida en este proceso.

En cuanto a su bienestar personal, la periodista compartió cómo está invirtiendo tiempo en sí misma. "Estoy autocuidándome mucho, dedicándome tiempo a mí, volcándome en mí... Estoy intentando cuidarme porque creo que es importante", confeso.

"Estoy yendo al gimnasio, haciendo tratamientos, todo lo que me haga sentirme bien me ayuda a pasar esta etapa", añadió. Estas prácticas de autocuidado reflejan la importancia que Carlota otorga al equilibrio entre mente y cuerpo.

Los proyectos que mejoran el ánimo de Carlota Corredera

El trabajo también ocupa un lugar central en su proceso de recuperación. Tras el cierre de la última temporada de Superlativas, su pódcast de entrevistas, Carlota está centrada en nuevos proyectos que podrían ver la luz pronto.

"Superlativas está parado porque estoy pendiente de que salga un proyecto que me encantaría contaros ya, en el que no estoy sola, estoy con otra compañera periodista que me encanta", adelantó.

Además, Carlota ha revelado que este proyecto tendría un gran impacto en su estado emocional. "A mí en este momento trabajar es algo que me ayudaría mucho. Espero que todo salga bien porque me ayudaría a tener la mente ocupada y a estar ilusionada", confesó.

La presentadora dejó claro que el empleo no solo es una cuestión profesional, sino también una herramienta crucial para fortalecer su autoestima. Además, confesó estar trabajando en un videopodcast enfocado en mujeres de su generación.

"Creo que hay un hueco para podcasts hechos por mujeres de cincuenta para mujeres de cincuenta. Estamos en un momento de muchos cambios, de los que no se habla mucho. Cuando las cosas no se hablan, el silencio las hace más oscuras", afirmó emocionada.

A pesar de las dificultades, Carlota Corredera está decidida a transformar la separación de Carlos Maza en una oportunidad de crecimiento. Su compromiso con el autocuidado, el apoyo de su familia y amigos, y sus proyectos profesionales son claves para su recuperación. La presentadora demuestra una vez más que, incluso en los momentos más oscuros, siempre hay espacio para la esperanza y el renacimiento.