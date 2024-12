Nagore Robles rompe su silencio sobre su exsuegra, Bárbara Rey: 'Es imposible'

Nagore Robles ha dejado a todos boquiabiertos tras romper su silencio sobre Bárbara Rey, madre de su expareja Sofía Cristo. Aprovechando su asistencia al concierto de Estopa en el Festival Starlite Christmas, la televisiva abordó temas que van desde dramas personales hasta su perspectiva sobre la realeza española. Con firmeza y sin tapujos, Nagore aclaró su postura ante las disputas que rodean a su exsuegra y otros miembros de su antigua familia política.

El debate en torno a las fotos y audios de Bárbara Rey con Juan Carlos I, ha captado la atención de la opinión pública. En este contexto, era inevitable que se le preguntara a Nagore, quien fue cercana a la vedette debido a su noviazgo con Sofía Cristo. "Es imposible", contestó al preguntarle por la posibilidad de que la vedette hubiera sido reina.

Sus declaraciones, cargadas de sinceridad, han generado gran interés en medios y redes sociales. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es la rotundidad con la que Nagore Robles ha rechazado involucrarse en los conflictos familiares. ¿Qué ha dicho exactamente la colaboradora de televisión y qué opinó sobre las controversias que rodean a su exsuegra?

Nagore Robles rompe su silencio sobre la polémica de su exsuegra, Bárbara Rey

En unas declaraciones a Europa Press en el evento, Nagore dejó clara su postura respecto a los problemas de su exfamilia política. "Yo no me quedo con ninguna porque no me interesa ninguna ni he escuchado ninguna", afirmó sin rodeos al referirse a las versiones enfrentadas entre Bárbara Rey y Ángel Cristo Jr.

Para Nagore, las disputas familiares son un tema que prefiere evitar. Con un tono contundente, explicó: "No me interesan las personas que han pasado por mi vida. Me han pasado mucha gente, ¿me entiendes? No. Absolutamente no". La televisiva también expresó su deseo de que cada quien solucione sus dramas personales sin involucrarla.

Estas declaraciones refuerzan la imagen de una Nagore que ha decidido mantenerse al margen de las polémicas que rodean a su exsuegra, dejando claro que prefiere centrarse en su propia tranquilidad.

Sin embargo, Nagore sí se animó a opinar sobre los rumores que han surgido sobre la posibilidad de que Bárbara Rey hubiese sido reina. "Es que es imposible, ¿no? Quiero decir, ¿en qué momento te vas a poner eso? Igual en otro país puede ser, pero es que en este ya teníamos una", respondió con ironía.

La colaboradora no escatimó palabras al analizar el papel que ha jugado Bárbara en la esfera mediática: "Ella quiere meter donde sea. Ha tenido su papel...". Este comentario refleja la mezcla de respeto e indiferencia que Nagore mantiene hacia la vedette.

Nagore muestra su admiración por la Familia Real

Nagore también sorprendió al expresar su opinión sobre la Familia Real, dejando claro su admiración por la reina Letizia. "Yo soy de Letizia, que es maravillosa. Y ahora es que me caiga por donde quieran, pero es que me parece fabulosa la tía", declaró sin dudar.

Además, reconoció su respeto por la reina Sofía, aunque explicó que siente más afinidad con la generación de Letizia por motivos generacionales. "Por Doña Sofía también. Pero bueno, me pilla más cercana, ¿sabes? La generación de Letizia", reconoció.

Con estas afirmaciones, Nagore demuestra su capacidad para opinar de manera firme y sincera, sin miedo a generar controversia. Su preferencia por mantenerse alejada de los dramas personales no le impide abordar temas de interés general con una postura bien definida.

Las declaraciones de Nagore Robles han causado un gran impacto, aunque ha dejado claro que no está dispuesta a ser parte de las polémicas que rodean a su exsuegra, Bárbara Rey. Con firmeza e ironía, la colaboradora de televisión ha demostrado que prefiere centrarse en su propio camino, dejando atrás los conflictos del pasado.