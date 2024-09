La espectacular historia de amor de Eloi Cordomí y su marido Xavi: 'Supe que...'

Eloi Cordomí, el conocido meteorólogo de TV3, es una figura familiar para muchos en Cataluña. Pero su vida personal ha captado recientemente la atención del público de una manera muy especial.

Y es que en alguna ocasión, Eloi Cordomí ha compartido los detalles de su romance con su marido Xavi. Una historia de amor que es tan encantadora como inesperada.

Cómo se conocieron Eloi Cordomí y su marido Xavi

La primera vez que Eloi y Xavi se cruzaron fue en un gimnasio. Un lugar que, a primera vista, parece poco propenso a los romances. Sin embargo, su encuentro estuvo lleno de giros inesperados.

Eloi Cordomí recuerda que, al principio, confundió a Xavi con otra persona que le estaba mandando mensajes. En un momento de confusión, le dijo a Xavi en el pasillo: "Eh, tú me has enviado un mensaje por Facebook". Xavi, un poco molesto por el malentendido, respondió de manera un tanto cortante: "No, yo no".

Pero el destino tenía otros planes. Días después, Xavi tomó la iniciativa y empezó a hablar con Eloi entre clase y clase de body pump. Fue a través de dos amigas en común que ambos descubrieron que se interesaban el uno por el otro.

Su primera cita fue un partido de pádel seguido de una cerveza. Un encuentro que Eloi recuerda con mucho cariño. "Enseguida supe que era una buena persona", confesó el meteorólogo de TV3.

Eloi Cordomí y su marido son padres de un niño

En cuanto al futuro, Eloi y Xavi prefieren mantener un perfil bajo. Y no revelan detalles sobre su hijo, al que adoptaron, o si planean tener más en el futuro. Sin embargo, Eloi no oculta su deseo de una vida en común en un entorno natural.

Actualmente, la pareja pasa los fines de semana en una casa alquilada en medio del bosque en el Ripollès. Un lugar que les permite escapar del bullicio de la ciudad y disfrutar de la tranquilidad de la montaña.

Uno de los aspectos más entrañables de la relación entre Eloi y Xavi es su dinámica de pareja. Eloi reconoce que Xavi es el más cariñoso de los dos. "Yo soy un poco más frío y distante, quizás a veces pasota", admite Eloi.

Sin embargo, valora profundamente el cariño y los detalles de Xavi, ya que esta parte de la relación le cuesta más a él. "Le doy mucho valor al hecho de que él sea cariñoso y detallista", añade.