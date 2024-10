El escándalo de Luis Zamalloa, marido de Marta Pombo: nadie lo hubiera imaginado

Luis Zamalloa, el marido de Marta Pombo, ha protagonizado una polemica que nadie se imaginaba. Con gran parte de la península afectada por la DANA, a Zamalloa no se le ocurrió otra idea que pedir comida a domicilio. En esos momentos, en Madrid estaba descargando una lluvia torrencial con viento que dificultó enormemente el traslado por carretera.

En medio del caos, el marido de Marta compartió una historia que creó una gran indignación. En ella se puede ver cómo le da 10 euros de propina al repartidor que le ha traído la cena a casa. “Hoy te lo has ganado”, dice el único miembro de la familia Pombo que parecía humilde, pero que con su actitud demostró tener cero empatía.

Luis Zamalloa, marido de Marta Pombo, protagoniza una polémica inesperada

Luis Zamalloa, el marido de Marta Pombo, demostró ayer ha tenido a todos sus seguidores engañados. El que parecía el miembro de la familia Pombo más humilde demostró que nada es lo que parece y que carece completamente de empatía.

Todo sucedió a raíz de una historia que publicó en su perfil de Instagram. Una publicación que borró al poco de recibir feroces críticas por su actitud. En ella se puede ver como Zamalloa le da 10 euros de propina al repartido que le había traído la cena a su casa.

Esto no llamaría la atención si no fuera porque en esos momentos, en Madrid, estaba descargando una lluvia torrencial. Si bien la DANA no afectó a la capital tanto como en Valencia o Andalucía, sí dificultó el tráfico y el movimiento. “Con la que está cayendo en Madrid, no merece menos este máquina”, escribe el marido de Marta procurando que se vea bien la propina.

A esto hay que sumarle que la publicación se subió a las 23:00 de la noche, lo que provocó mayor indignación. Además, hacía poco que el propio Luis relataba que acababa de llegar a casa, por lo que podría haber comprado él mismo la cena. En su lugar, un repartidor se recorrió Madrid en plena tormenta para que el cuñado de María Pombo, pudiera cenar tranquilamente en casa.

Las redes estallan contra Luis Zamalloa, el marido de Marta Pombo

Como era de esperar, la publicación del marido de Marta Pombo no tardó en provocar reacciones en las redes sociales. Algunos le calificaron de “miserable” y de “impresentable”, y de no tener consideración por las condiciones del trabajador. Él mismo tuvo que borrarla al percatarse del error que había cometido.

“Vive en una realidad paralela”, opinó una usuaria. “Hay que tener poca vergüenza y encima alardeas de tu propina”, escribía otra. Su actitud ha sorprendido, porque, hasta ahora, Luis Zamalloa parecía el más humilde de las parejas de las hermanas Pombo.

El empresario nunca ha dado de qué hablar y ha procurado estar en un discreto segundo plano. No obstante, este escándalo demuestra que nada es lo que parece y que, en realidad, se ha dejado llevar por el universo de las Pombo.

Hay quien achaca la eliminación de su storie a una llamada de atención por parte del clan y a la “bronca” que le habría caído. No olvidemos que la familia Pombo es una de las familias más mediáticas y que viven de su imagen. No en vano han grabado una docuserie sobre ellos para Amazon cuya tercera temporada ya está disponible.

De ahí que este escándalo protagonizado por Luis haya puesto en jaque todo el esfuerzo que conlleva la maquinaria Pombo. Su imagen ha quedado gravemente dañada y es muy posible que esto les acabe pasando factura a todos.