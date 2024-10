Sorpresa en TV3 tras la dura confesión de Andreu Buenafuente: 'Tengo una relación…'

Andreu Buenafuente es uno de los cómicos más destacados a nivel nacional. Actualmente, con el éxito de su programa junto a Berto Romero, Nadie sabe nada, Andreu Buenafuente ha decidido hacer una dura confesión que ha sorprendido a muchos de sus seguidores.

La confesión de Andreu Buenafuente que nadie se esperaba

El pasado martes, Roger Escapa anunciaba que se habían publicado cuatro nuevos capítulos de su programa de entrevistas L'Eclipsi. En el primero de estos cuatro programas, Roger Escapa entrevistaba a Andreu Buenafuente. Sin embargo, lo que Escapa no se esperaba era la confesión que hizo Andreu Buenafuente.

“Sé que eres adicto al humor, a la pintura, al café. ¿Y al tabaco?”, preguntaba Roger Escapa. Andreu Buenafuente, que asentía a medida que Escapa le preguntaba, aseguraba que el tabaco es su cuenta pendiente.

“Tengo una relación de amor-odio. Lo he intentado dejar una vez, pero es que a mí me gusta bastante fumar, aunque sea incorrecto decirlo”, confesaba Buenafuente. Y es que, aunque no haga proselitismo de ello, el actor asegura que es algo que sabe que debe dejar en algún momento.

Andreu Buenafuente aseguraba a Roger Escapa que el tabaco había podido con él y que era una adicción “acojonante”. “Solo hay una solución: la erradicación total. Si no fuma nadie, yo tampoco”, sentenciaba Andreu Buenafuente con cierta ironía.

La otra adicción de Andreu Buenafuente: 'Es muy bonito…'

Sin embargo, parece que el tabaco no es la única adicción del humorista. Y es que, tal y como hacía hincapié Roger Escapa, Andreu Buenafuente también es adicto a los aplausos. “Con los aplausos tengo una relación, no sé si es adicción, pero no lo tengo presente siempre”, confesaba.

El humorista asegura que, después de 40 años trabajando encima de los escenarios, sabe interpretar a la perfección cada tipo de aplauso. Buenafuente cuenta, que es esta habilidad que ha desarrollado con los años, es motivo de risas de su amigo y compañero Berto Romero, que considera que esa habilidad no es posible.

“Es que me hago mayor, pero después de tantos años sintiéndote querido, cuando hay un aplauso es muy bonito”, contaba Andreu a Roger Escapa.