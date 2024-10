Marta Pombo y Luis Zamalloa dejan las cosas claras: 'Le digo que la odio'

Marta Pombo y su marido, Luis Zamalloa, han sido los grandes ausentes en el 30 cumpleaños de María. La influencer puso rumbo a Punta Cana con su marido Pablo y un grupo de amigos para celebrar por todo lo alto una nueva década. No obstante, Marta y Luis se han quedado en tierra y ahora han dejado las cosas claras.

“Le digo que la odio, me da una envidia sana”, ha confesado Marta sobre lo que siente al ver a María en el Caribe. Debido a su reciente maternidad, la hermana de la influencer y Luis no han podido irse de viaje para cuidar de sus mellizas. Marta reconoce que habla con ella “todos los días”, y siente profundamente no haber podido ir con ella.

Marta Pombo y Luis Zamalloa rompen su silencio

Marta Pombo y Luis Zamalloa están acostumbrándose a su nueva vida tras la llegada de sus mellizas el pasado mes de septiembre. Con la llegada de María y Candela, el matrimonio se ha convertido en familia numerosa y están desbordados. Este ha sido el motivo por el que Marta y Luis no han podido viajar a Punta Cana para celebrar el cumpleaños de María Pombo.

No obstante, Marta ha reconocido que habla “todos los días y a todas horas” con su hermana y ha confesado qué siente en estos momentos. La influencer y Zamalloa acudieron a la entrega de los Premios Forbes Best Content Creators 2024 y hablaron claro: “Le digo que la odio”.

“Me da una envidia sana”, añadía Marta tras confesar lo que siente al ver a su hermana pasándoselo bien en el Caribe. Justamente hoy, 17 de octubre, María cumple 30 años y se espera una fiesta por todo lo alto.

Desde el pasado 14 y hasta el 19, la influencer y su marido disfrutan de Punta Cana junto a su grupo de amigos. Todo con motivo del cumpleaños de María, quien quería darle la bienvenida a los 30 de una forma especial. De ahí que haya corrido con todos los gastos para invitar a sus mejores amigos a un viaje espectacular.

Un viaje al que no han podido ir ni su hermana Marta ni su cuñado Luis por tener que ocuparse de sus recién nacidas. Motivo que les ha llevado a sentir “odio y una envidia sana” al ver lo bien que se lo están pasando. No obstante, Zamalloa ha revelado que “cuando vuelva lo celebramos”, aclarando que habrá otra gran fiesta en familia.

Marta Pombo y Luis Zamalloa se sinceran sobre la llegada de sus mellizas

Mientras María se encuentra disfrutando de Punta Cana, Marta y Luis se pasan el día entre pañales y biberones. María y Candela tienen tan solo un mes de vida y esto les exige plena dedicación. Por no hablar de su hija mayor, Matilda, de tan solo 2 años, que ha comenzado a desarrollar celos por las mellizas.

“Me está volviendo loca, loca, loca, la verdad, está con un pico de celos bestial”, confesaba en su perfil. Esta situación ha hecho que Marta se sienta desbordada y sin saber cómo gestionar lo que está pasando en su casa.

Por fortuna, los bebés “nos lo están poniendo superfácil” y les está resultando “muy llevadera la adaptación”, afirmaban Marta y Luis en los Forbes. Zamalloa reconocía estar encantado con sus tres hijas y que, a pesar de haber querido tener un niño, “aquí me planto”.

Como padre, Marta afirma que Luis “es maravilloso” y que está muy implicado en la crianza de sus hijas. “Yo soy una madre muy leona que acapara mucho a sus cachorros y él me ayuda en todo lo demás, en todo lo que puede”.