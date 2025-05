Emma García confirma lo peor sobre Ana María Aldón y saltan todas las alarmas

Ana María Aldón regresó a su puesto como colaboradora de Fiesta el pasado mes de marzo. Desde entonces la andaluza ha protagonizado varias polémicas, además de tener que soportar el peso de las críticas. Ahora, ha sido Emma García quien ha comunicado que la ex de José Ortega Cano, quien no atraviesa por su mejor momento, ha decidido apartarse de la televisión.

La presentadora del citado magazine de Telecinco insinuaba las razones del paso dado por Ana María. "Ha sido un cúmulo de cosas", dejaba caer Emma García. "Está en un momento personal delicado y quiere cuidar de su madre", añadía Paloma Barrientos, con quien Aldón tuvo hace unos días también un enfrentamiento.

Lo cierto es que en poco tiempo la diseñadora andaluza ha sufrido el dolor por la pérdida de dos familiares. Primero fue su cuñada hace menos de un año, después su sobrina hace tan solo unos meses. Una delicada situación personal que ha provocado que Ana María se replantee su trabajo en la pequeña pantalla.

Emma García ha sido la encargada de explicar el porqué de la decisión de Ana María Aldón

Ahora, la que fuera pareja del torero José Ortega Cano ha preferido por el momento apartarse de la televisión y centrarse en su familia.

Además, el hecho de que Gloria Camila, hija de su ex, haya fichado por Fiesta ha sido otro elemento que ha reavivado conflictos del pasado. Si bien no han coincidido en plató, las recientes declaraciones de la hija del torero en televisión, no han dejado indiferente a la diseñadora.

También la entrevista de su hija Gema Aldón atacando a la familia Ortega Cano en ¡De Viernes! complicaron la situación. Elementos, que sumados a los problemas familiares, han provocado que Ana María se haya visto abocada a tomar esta decisión.

"No estoy en mi mejor época, ha pasado algo muy gordo en mi familia y está siendo un drama familiar", confesaba la gaditana recientemente. "Cosas como estas te ponen por delante lo que de verdad importa en la vida y las prioridades", aseguró la colaboradora.

Ana María Aldón deja la televisión por una razón de peso

Si bien no hay una fecha concreta para su regreso, Ana María Aldón no descarta volver cuando esté fuerte emocionalmente. Mientras, sus compañeras, Emma García y Paloma Barrientos, mostraban todo su apoyo a la decisión tomada por la colaboradora, dejando claro que lo importante es que se recupere anímica y emocionalmente.

"No estoy bien, y no quiero seguir exponiéndome así", habría confesado en privado Aldón a personas de su entorno.

Por ahora, Ana María se despide de la televisión de forma indefinida, buscando refugio lejos de los focos. Una pausa que podría marcar un antes y un después en su vida personal y profesional. Si bien esta no es la primera vez que la andaluza toma una decisión de este tipo, en esta ocasión parece más contundente que nunca.