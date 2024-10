Elena Tablada se abre para hablar de su relación con David Bisbal: 'Me dolió que...'

Elena Tablada ha vuelto a ser protagonista al abrirse sobre uno de los capítulos más complicados de su vida: su relación con David Bisbal. En una entrevista sincera en el programa Me quedo conmigo, la diseñadora ha hablado de cómo fue su romance con el cantante y la dolorosa ruptura que vivieron. En sus palabras, Elena desvela detalles íntimos de su vida, marcados por la presión mediática y la desconfianza.

Elena se mostró más vulnerable que nunca en esta reciente aparición. Acompañada de la terapeuta Andrea Vicente, la diseñadora reflexionó sobre los momentos más duros de su vida, incluyendo las consecuencias de haber vivido bajo el escrutinio constante de la prensa.

Elena Tablada cuenta detalles de su relación con David Bisbal

El romance entre Elena Tablada y David Bisbal comenzó en 2005, cuando ambos se conocieron a través de amigos en común. Según la diseñadora, su relación con el famoso cantante estuvo llena de ilusiones, pero también de complicaciones.

Elena Tablada desveló que conoció a David Bisbal a través emails y amigos en común. Sin embargo, admitió que su historia de amor se vio afectada por numerosos factores externos. Entre ellos, menciona la presión de los medios de comunicación y la relación pasada de David con Chenoa.

Uno de los momentos más significativos en su vida fue el nacimiento de su hija, Ella, fruto de su relación con David Bisbal. A la que se refiere como “un regalo del destino”. Un momento en el que el cantante acababa de lanzar un nuevo disco y estaba de gira.

Aunque la llegada de su hija fue motivo de alegría, también coincidió con una etapa de incertidumbre en la pareja. La ruptura, según cuenta Elena Tablada, fue inesperada. “No sé muy bien qué pasó en aquel momento para que se terminara”, confesó.

A pesar del dolor, lo que más le afectó fue la falta de protección por parte de su entonces pareja. “Me dolió que no se me diera mi lugar y que se permitiese que un país entero hablara de mí sin ser yo. Sin conocerme. Fue un error no hablar”, reveló con sinceridad.

La relación actual de Elena Tablada con David Bisbal

A pesar de todo, Elena Tablada asegura que su relación con David Bisbal ha mejorado con el paso de los años. Ahora, la comunicación entre ambos es fluida, sobre todo por el bienestar de su hija en común.

“Ahora hay comunicación porque es el padre de mi hija. No soy rencorosa y se me suele olvidar lo malo. Con él está todo sanado”, expresó. Unas palabras con las que quiso dejar claro que el pasado ha quedado atrás y que no guarda rencor hacia el cantante.

En la actualidad, ambos han seguido caminos separados, pero han logrado mantener una relación cordial por el bien de Ella. “Hay temporadas que nos llevamos bien, quedábamos incluso habiéndonos separado, y otras épocas que no”, confesó, reconociendo que, como en cualquier relación, han tenido altibajos.

Más allá de su relación con David Bisbal, Elena Tablada también habló sobre otros aspectos de su vida en la entrevista. Tocó temas delicados, como su infancia y los divorcios tanto de Bisbal como de Javier Ungría, su segundo marido.

Estos momentos difíciles han dejado cicatrices, pero también le han permitido aprender y crecer como persona. Elena ha decidido que es momento de dejar atrás los traumas del pasado y centrarse en su presente y futuro.