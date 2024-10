El bonito gesto que ha conseguido emocionar a Pep Guardiola: 'Yo lo pagaré...'

Pep Guardiola se ha emocionado tras un gesto de los aficionados del Manchester City, equipo del que lleva siendo entrenador nueve temporadas. Y es que el pasado sábado, el equipo de Pep Guardiola jugaba un partido contra el Fulham en el estado del Manchester. Fue allí donde los aficionados decidieron enviar un mensaje que emocionó al entrenador.

“Pep Guardiola, queremos que te quedes”, se leía en una pancarta escrita en catalán y acompañada de dos esteladas. De esta manera, los aficionados del Manchester City quisieron lanzar una petición a Pep Guardiola, que no tardó en reaccionar.

El gesto de los aficionados del Manchester City con Pep Guardiola

El futuro de Pep Guardiola a día de hoy es incierto. Y es que el entrenador catalán finaliza su contrato con el Manchester City el 30 de junio de 2025. Por ello, los aficionados se han organizado y han colgado esta pancarta de 20 metros de largo pidiéndole a Guardiola que no se marche.

Los aficionados ingleses han recaudado 1.200 euros para que esta particular petición llegase a Pep Guardiola. El entrenador catalán no ha tardado en reaccionar ante tal gesto.

“Me tienen que traer la factura y yo pagaré la pancarta. No quiero que se gasten dinero en esto”, afirmaba Pep Guardiola. El técnico del Manchester City, ha agradecido el gesto de la afición, aunque no ha asegurado cuál será su futuro tras esta temporada.

Sin embargo, y pese a la incertidumbre sobre que pasará la próxima temporada con Guardiola, el técnico catalán ha tenido unas palabras de cariño hacia el club inglés. “Me enamoré desde el primer día que llegué aquí. Lo que tenga que ser, será”, afirmaba Pep Guardiola.

El futuro incierto de Pep Guardiola

Lo cierto es que Pep Guardiola aún no ha confirmado nada sobre su futuro, aunque no le faltan ofertas. La que suena con más fuera es la que le ha hecho la selección de Inglaterra. Y es que después que el entrenador de la selección inglesa, Gareth Southgate, dejase los Three Lions, parece que el nombre Guardiola resuena con fuerza.

Sin embargo, y pese a que parece que Pep Guardiola no abandonará Inglaterra, los aficionados del Manchester City tienen claro que no quieren dejar escapar al técnico catalán.