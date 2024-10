La decisión del príncipe Harry hace crecer los rumores de crisis con Meghan Markle

El príncipeHarry ha encendido nuevamente las alarmas de crisis en su relación con MeghanMarkle. En un evento reciente en Los Ángeles, Meghan asistió sola, mientras su marido optó por pasar el día con unos amigos de caminata. Esta decisión ha generado especulaciones en la prensa británica sobre el estado actual del matrimonio.

Los tabloides británicos no han pasado por alto esta ausencia. Algunos titulares, como “La duquesa va por libre” o “Reaparece en solitario”, han puesto el foco en la creciente separación pública entre el príncipe Harry y Meghan Markle. La decisión de asistir a eventos por separado no hacen más que avivar los rumores de una crisis matrimonial.

Esta situación recuerda a otros momentos en los que se ha visto a la pareja haciendo planes por separado. Harry ha asistido a más de diez compromisos en solitario en las últimas dos semanas, entre ellos sus visitas a Nueva York, Londres y Lesoto. En todos estos eventos, Meghan ha brillado por su ausencia, lo que ha dado pie a las especulaciones sobre posibles diferencias entre ambos.

La ausencia del príncipe Harry alimenta los rumores de crisis con Meghan Markle

El pasado sábado, Meghan Markle sorprendió a todos con su presencia en la gala de un hospital infantil de Los Ángeles. Un acto importante que contaba con la presencia de personalidades como Demi Lovato, Kaley Cuoco y Jamie Lee Curtis.

Sin embargo, lo que más llamó la atención es que Meghan Markle acudió sola al evento, sin la compañía del príncipe Harry. Este hecho levantó muchas cejas entre la prensa británica, ya que la había ciertos rumores de un posible distanciamiento entre ambos. Por este motivo, el hecho de que Harry no acompañara a su esposa al evento benéfico en Los Ángeles ha sido visto por la prensa como una señal de distanciamiento.

Según la prensa británica, el hijo menor de Lady Di decidió pasar el día en una caminata con sus amigos. Por su parte, Meghan optó por no unirse a esta salida, prefiriendo asistir sola a la gala en la que fue protagonista. Tras esto, la decisión de no acudir juntos a este evento ha sido interpretada como un síntoma de crisis en la pareja.

Los problemas de la relación de Meghan Markle y el príncipe Harry

Además de los recientes eventos en solitario de Harry, la prensa británica ha reportado varios desacuerdos entre la pareja. Uno de los puntos de fricción parece ser la forma de criar a sus hijos, Archie y Lilibet. Mientras Harry prefiere mantenerlos alejados del ojo público, Meghan ha mostrado una postura más relajada, apoyando que sus hijos puedan asistir a eventos sociales.

También ha habido diferencias en relación con las batallas judiciales que Harry ha enfrentado en el Reino Unido. Sobre todo en lo que respecta a su seguridad. Meghan se ha sentido frustrada con estos procesos, lo que podría haber generado tensiones adicionales en su matrimonio.

A pesar de los rumores, fuentes cercanas a la pareja han insistido en que no hay ninguna crisis entre ellos. Al igual que en ocasiones anteriores, han negado que los planes separados signifiquen un distanciamiento real. Sin embargo, los medios siguen alimentando las especulaciones, citando los largos períodos en los que no se les ve juntos.

El hecho de que Meghan se haya ausentado de varios eventos ha levantado sospechas. En uno de estos eventos, su excusa fue que se encontraba “indispuesta”, lo que no ha frenado a la prensa de seguir cuestionando el estado de su relación.

Desde su salida de la familia real británica, el matrimonio entre Meghan Markle y el príncipe Harry ha estado bajo constante escrutinio. Las críticas desde ambos lados del Atlántico, la presión mediática y las batallas judiciales han sido factores que podrían estar afectando su relación. Sin embargo, la pareja ha demostrado en el pasado que pueden superar las dificultades.

Que Meghan Markle haya reaparecido en un evento público sin el príncipe Harry no indica una crisis, aunque no deja de alimentar los rumores. Su aparición en solitario deja entrever que algo podría estar pasando en el matrimonio. Sin embargo, aún no hay nada demostrado, por lo que habrá que estar pendientes a sus próximos movimientos.