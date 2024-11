Elena Tablada y David Bisbal reciben un inesperado mensaje: 'Han cruzado líneas rojas'

Elena Tablada y David Bisbal reciben un inesperado mensaje de Javier Ungría. Esta noche, en el programa de ¡De Viernes!, Javier Ungría decide romper su silencio y hablar abiertamente sobre su separación de Elena Tablada. Javier ha advertido al cantante y a la diseñadora confesando que se "han cruzado líneas rojas".

Desde el adelanto de la entrevista, se percibe la carga emocional de sus palabras. “Cuando llegué yo todo lo malo era lo anterior, y ahora todo lo malo es lo mío. Se han cruzado líneas rojas”, afirma con contundencia.

Este comentario deja entrever su frustración y su percepción de ser injustamente señalado. Para Javier, esta declaración no es solo una acusación, sino una forma de reivindicar su papel en la familia que compartió con Elena. Según él, cuando entró en la vida de Elena, ella dirigía fuertes críticas hacia su expareja David Bisbal, insinuando que había ciertos resentimientos no resueltos.

Elena Tablada responde al inesperado mensaje que ha recibido

La frase de Ungría resuena con fuerza en los medios y ya comienza a generar respuestas. Elena Tablada, lejos de guardar silencio ante la advertencia de su ex, responde con determinación.

Elena asegura que: “He dicho las cosas que son verdad”, reafirmando su postura y sugiriendo que tiene plena confianza en la veracidad de sus declaraciones. Pero va más allá y lanza una advertencia: “Como ya dije un día, esto puede durar lo que él quiera que dure”. La diseñadora da a entender que la decisión final de prolongar este enfrentamiento está en manos de Javier.

El mensaje de Javier parece haber tocado fibras sensibles en Elena, quien también ha cuestionado las intenciones de su exmarido al sentarse esta noche frente a las cámaras. Para ella, este movimiento no parece natural y sugiere que Javier está buscando recuperar un protagonismo perdido. “No entiendo por qué se va a sentar en televisión ahora que la cosa estaba un poquito más tranquila, que no estaba resonando mucho su nombre”, confiesa Elena.

Elena Tablada manda una advertencia final

Con una mezcla de ironía y claridad, Tablada se atreve a señalar lo que ella considera la verdadera razón detrás de esta entrevista. “Le gustó el caramelo… el caramelo de la fama le gustó”, expresa, insinuando que Javier podría estar persiguiendo la notoriedad que había conseguido en su relación con ella. En su crítica, Elena plantea que la exposición mediática de ambos no ha sido casual, sino resultado de una búsqueda deliberada de protagonismo de Javier.

Y no se queda ahí. Asegura que él mismo es responsable de que su nombre siga en el foco público: “Cada uno se expone lo que quiere y no depende de él lo que dure. Entonces, como no dura, pues ahora tenemos esta exposición”.

Las palabras de Elena dejan claro que no tiene intención de retroceder ni de callar sus opiniones ante los ataques de su expareja. Es más, en un mensaje final, la diseñadora lanza una última advertencia que promete ser la chispa de un conflicto aún más explosivo: “Yo tengo más que contar”.

El inesperado mensaje de Javier Ungría hacia Elena Tablada y David Bisbal, sin duda, abre una nueva etapa en una historia que parecía haber llegado a un punto de calma. Ambos protagonistas, con sus declaraciones, parecen decididos a llevar este conflicto a un terreno en el que las líneas rojas ya han sido cruzadas. Esta noche promete ser intensa, y la entrevista de Ungría en ¡De Viernes! tiene a todos pendientes del televisor.